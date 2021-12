Klassische Mischfonds versus Multi-Asset-Fonds Was ist dran an der Zeitenwende bei Mischfonds?

Wie die Zahlen des Branchenverbandes BVI zeigen, befinden wir uns bei den Mittelzuflüssen in Publikums- und Spezialfonds in einem Rekordjahr. Vor allem Mischfonds verzeichnen hohe Zuflüsse. Das ist nicht weiter verwunderlich – suchen doch Anleger im anhaltenden Niedrigzinsumfeld händeringend nach lohnenden Alternativen zu Sparbuch und Festgeld.Nun hat nach einer kritischen Analyse von P.A.M. Prometheus Asset Management auch die Sauren Fonds-Service AG in einer aktuellen, Zeitenwende bei Mischfonds überschriebenen Studie einen Blick auf die Vergangenheit und die Gründe für den derzeitigen Erfolg der Mischfonds gewagt – gepaart von einem Blick in die Zukunft.„Im Windschatten der Märkte konnten klassische Mischfonds in den letzten Jahren deutliche Wertsteigerungen erzielen“ stellt die Sauren Fonds-Service AG dabei einen der Gründe für den Erfolg der gemischten Portfolios heraus. Dabei profitierten sie von der negativen Korrelation von Anleihen und Aktien in den zurückliegenden Jahren.Und: „Häufig wurde kein Mehrwert (Alpha) gegenüber der allgemeinen Marktentwicklung (Beta) erzielt, sondern lediglich von den positiven Marktbedingungen der letzten Jahre profitiert.“In einer Szenario-Analyse prognostizieren die Autoren, dass auf Basis der heutigen Markt-Rahmenbedingungen das zukünftige Renditepotential eines Mischfonds-Portfolios (bestehend aus den 20 volumenstärksten Fonds einer Morningstar-Studie vom 10. September 2015 ) bei 1,80 Prozent liegt. Ihr Fazit: Berater und Anleger sollten im Depot gehaltene Mischfonds genau analysieren und zudem ausgewählte Absolut-Return-Strategien beimischen, um eine höhere Diversifikation und Stabilität des Gesamtportfolios zu erreichen.Wie in einer meiner vorangegangenen Kolumnen möchte ich jedoch gerade hier abermals darauf hinweisen, dass Strategiefonds wesentlich schwieriger zu analysieren sind.Strategiefonds sollen Wertentwicklungen lediglich verstetigen. Die in diesem Zusammenhang ausgesprochene Empfehlung, einer höheren Rendite wegen statt in klassische Mischfonds in diesen Bereich zu investieren, kann deshalb zu einer falschen Erwartungshaltung führen.Die Maßnahmen, mit denen Performance-Ziele unabhängig von der Marktentwicklung erreicht werden sollen, variieren stark von Fonds zu Fonds. Beim Einsatz von Derivaten und Absicherungsinstrumenten spielt auch in diesem Segment das in der Sauren-Studie kritisierte Timing eine Rolle.Wir haben die in der Studie aufgeführte Performance-Tabelle um den MMD-Index Ausgewogen sowie um den Kategorien-Durchschnitt der Strategiefonds Multi Asset/Multi Strategie ergänzt (siehe Tabelle).Ein Vergleich der Risikokomponenten wäre in diesem Zusammenhang zielführend, um neben den Chancen auch die Risiken aufzuzeigen. Darüber hinaus fällt vor allem auf, dass die Strategiefonds im Durchschnitt eine viel geringere Wertentwicklung aufweisen. Ein Umstand, der leider nicht erwähnt wird.Strategiefonds können mit ihren speziellen Strategien zu einer Diversifizierung des Depots beitragen – keine Frage. Gute Fonds können Rückgänge abfedern.Sicherlich gibt es in diesem Bereich sehr gute Manager, die Mehrwerte schaffen. Dies gilt aber genauso für den Bereich der vermögensverwaltenden Fonds, wo ebenso gute Fondsmanager zu finden sind.Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen und eine weitere besinnliche Adventszeit.Ihr Klaus-Dieter ErdmannVerpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an