Egon Wachtendorf 05.03.2015

Klaus Eckel über den Trend zur Selbstbedienung „Wohnst Du noch oder hackst Du schon?“

Alles soll der Kunde heute selber machen – auch am Bankschalter. Dagegen muss man sich wehren, findet der Wiener Kabarettist Klaus Eckel und erinnert an die seligen Zeiten, als sein Opa dem Filialleiter bei Zins-Verhandlungen durch einfaches Schütteln an der Krawatte noch ein paar Extra-Prozente abpressen konnte.