Klaus Martini Plückthun Asset Management erweitert Geschäftsführung

Klaus Martini ist neues Mitglied der Geschäftsführung bei Plückthun Asset Management. Der 57-Jährige leitet künftig die Bereiche Kapitalmarktanalyse und das Portfoliomanagement der Münchener Vermögensverwaltung und unterstützt den Geschäftsführer Andreas Teichmann.

Martini begann seine Karriere vor mehr als 30 Jahren als Portfoliomanager bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS, die mittlerweile in Deutsche Asset and Wealth Management (DeAWM) umbenannt wurde. 2002 wechselte er in die Position des globalen Investmentchefs für Privatkunden der Deutschen Bank. 2009 wurde er in den Vorstand der Vermögensverwaltung Wilhelm Finck berufen. Zuletzt war Martini als unabhängiger Investment- und Kapitalmarktberater für Unternehmen und private Investoren tätig.