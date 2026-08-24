Der Logistik-Milliardär und Lufthansa-Großaktionär Klaus-Michael Kühne ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Ein Großteil seines Vermögens geht an seine Stiftung.

Klaus-Michael Kühne ist tot. Der Hamburger Unternehmer und Logistik-Milliardär starb in der Nacht zum Montag im Alter von 89 Jahren. Eine offizielle Erklärung seiner Kühne Holding steht bislang aus.

Kühne zählte zu den einflussreichsten Wirtschaftsfiguren Deutschlands. Aus dem Erbe des 1890 gegründeten Speditionshauses Kühne + Nagel formte er über Jahrzehnte ein weitverzweigtes Beteiligungsimperium. Über seine im schweizerischen Schindellegi ansässige Holding hielt er zuletzt 53 Prozent an Kühne + Nagel, dem weltgrößten Anbieter von Luft- und Seefracht, sowie 30 Prozent an der Reederei Hapag-Lloyd. Seit 2024 diversifizierte er gezielt über die Logistik hinaus – mit Beteiligungen am Chemiehändler Brenntag, am Fernbusanbieter Flix und am Pharmaauftragsfertiger Aenova.

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Vom Beinahe-Absturz zum Dividendenkönig

Der Weg dorthin verlief nicht geradlinig. Nach einem gescheiterten Versuch, ein eigenes Reedereigeschäft aufzubauen, musste Kühne 1981 die Hälfte von Kühne + Nagel abgeben; erst 1992 kaufte er die Anteile zurück und brachte das Unternehmen 1994 an die Börse. In den vergangenen Jahren zahlte sich sein antizyklischer Kurs aus: In der Krise des Welthandels investierte er kräftig und verdoppelte sein Vermögen binnen fünf Jahren. Nach Bloomberg-Berechnungen flossen ihm zuletzt mindestens 8,56 Milliarden Euro an Dividenden zu – den größten Anteil kassierte er von Hapag-Lloyd.

Für Anleger besonders sichtbar war sein Engagement bei der Lufthansa: Seit 2022 war Kühne größter Einzelaktionär des Konzerns, erst im Mai stockte seine Holding auf gut 20 Prozent auf. An der Strategie des Managements sparte er nicht mit öffentlicher Kritik, trug die wesentlichen Beschlüsse über seinen Aufsichtsratsvertreter aber mit.

Was aus dem Imperium wird

Kühne und seine Frau Christine haben keine Kinder. Den Großteil seines Vermögens hatte Kühne bereits vor Jahren in die Kühne-Stiftung eingebracht, die hinter der Holding steht und nun zu einer der größten Stiftungen Europas aufsteigt. Mit seinem Tod rückt sie endgültig zur beherrschenden Instanz im Firmengeflecht auf. Seine Nachfolge im Präsidentenamt des Stiftungsrats soll seit Längerem der Basler Anwalt Thomas Staehelin übernehmen.

Offen ist auch, was aus Kühnes wohl persönlichstem Projekt wird: dem Bau eines neuen Opernhauses an der Elbe. Über seine Stiftung hatte er zugesagt, für den Neubau am Baakenhöft in der Hafen City bis zu 330 Millionen Euro beizusteuern – es wäre die höchste private Kultureinzelspende in Deutschland. Die Hamburger Bürgerschaft billigte den Vertrag zwischen Stadt und Stiftung im November 2025, den Architekturentwurf lieferte die Bjarke Ingels Group. Endgültig über die Realisierung entscheiden will die Stiftung aber erst nach belastbaren Kostenschätzungen – geplant ist diese Entscheidung für Anfang 2028, ein Baubeginn wäre ab 2030 möglich. Diese Weichenstellung fällt nun ohne ihren wichtigsten Fürsprecher.