Nach 18 Jahren – Klaus Naeve verlässt Berenberg

Klaus Naeve verlässt Berenberg nach 18 Jahren. Welche zwei Personen nun in die Geschäftsführung aufsteigen und wer das Wealth Management der Hamburger künftig leitet.

Berenberg baut die Geschäftsleitung aus und strukturiert das Geschäft neu. Laura Janssens und Frederik Gottlob werden zum 1. Januar 2026 Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung. Klaus Naeve, Leiter des Wealth and Asset Managements und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, verlässt die Bank.

Laut Pressemitteilung will Berenberg mit der neuen Struktur das Dienstleistungsangebot für verschiedene Kundengruppen verzahnen. Die Bank schafft dafür einen Zentralbereich „Corporate, Wealth and Asset Management“ neben der bisherigen „Investment Bank“.

„Mit der künftigen Struktur aus einem neugeschaffenen Zentralbereich ‚Corporate, Wealth and Asset Management‘ neben der bisherigen ‚Investment Bank‘ können wir unsere vielfältigen Services und Produkte für vermögende Privatanleger, Institutionen, Family Offices sowie die verschiedensten Arten von Unternehmen noch effizienter verzahnen“, sagt Hendrik Riehmer, persönlich haftender Gesellschafter von Berenberg.

Janssens und Gottlob sind seit vielen Jahren bei Berenberg

Janssens leitet wie bisher die Investment Bank. Sie kam 2011 von der UBS zu Berenberg und wurde 2012 Head of European Research. 2020 übernahm sie die Leitung des europäischen Aktiengeschäfts und der Londoner Niederlassung. 2023 stieg sie zur Leiterin der Investment Bank auf.

Laura Janssens und Frederik Gottlob übernehmen mehr Verantwortuung bei Berenberg. | Bildquelle: Berenberg

Den neuen Zentralbereich „Corporate, Wealth and Asset Management“ leitet Frederik Gottlob. Er stieß 2016 über das International Graduate Programme zu Berenberg nach London und wechselte anschließend ins Corporate Banking nach Hamburg. 2022 übernahm er das Team Merchant Banking Origination & Growth, seit 2024 ist er Director und Leiter des Bereiches Corporates.

Sven Friske wird Leiter des Wealth Managements

Die Leitung des Wealth Managements übernimmt Sven Friske, der den Ausbau des Privatkundengeschäfts verantworten wird. Friske kam im April zu Berenberg, wechselt von der Schweizer Privatbank Julius Bär, bei der er seit mehr als zehn Jahren eine der fünf Frankfurter Niederlassungen geleitet hat. Zuvor war er als Kundenberater für die UBS tätig gewesen. Weitere Karrierestation war Merril Lynch. Er berichtet an Gottlob. In beiden Zentralbereichen werden jeweils rund 400 Mitarbeiter tätig sein.

Naeve verlässt die Bank nach gut 18 Jahren, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Er hatte das Wealth and Asset Management in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und war erst seit einem knappen Jahr Mitglied der erweiterten Geschäftsführung.

Erst im vergangenen Monat kam heraus, dass Bernd Meyer und Rupini Deepa Sobottka Berenberg verlassen werden. Im September übernahm zudem Dejan Djukic die Gesamtleitung des Portfoliomanagements von Matthias Born, der die Privatbank verlassen hat.