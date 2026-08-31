Was hat das mit Ihrem Portfoliomanagement zu tun? Walczak: Nehmen Sie den Namen Ariad: Er ist von Ariadne abgeleitet, aus der griechischen Mythologie. Ariadne war die Tochter des Königs von Kreta. Dieser hielt den Minotaurus, einen Stier-Menschen, in einem Labyrinth gefangen und ließ Athen regelmäßig junge Männer und Frauen an diesen opfern, um das Ungeheuer zu besänftigen. Der athenische Königssohn, Theseus, kam nach Kreta, um den Minotaurus zu töten.

DAS INVESTMENT: Herr Walczak, Sie haben einen Sonnenuntergang auf Linkedin als Hintergrundbild. Klaus Walczak: Das könnte auch ein Sonnenaufgang sein.

Doch er musste durch das Labyrinth. Hinein konnte er es schaffen, aber wie sollte er zurückfinden? Also gab Ariadne ihm einen roten Faden, damit er den Rückweg fand.



Im übertragenen Sinn ist der Kapitalmarkt für uns dieses Labyrinth, und wir sind der Ariadne-Faden, der Anleger sicher hindurchführt. Deshalb ist Rot auch unsere Firmenfarbe.

Und die Sonne strahlt ja ebenfalls rot-orange.



Walczak: Ja. Unsere Anlagen liegen im Moment zum Großteil im asiatischen Markt, hauptsächlich in Japan. Da könnte man natürlich von der aufgehenden Sonne Japans sprechen.

“ Japanische Unternehmen haben wenig Fremdkapital

Seit über zehn Jahren investieren wir gezielt in mittelständische Unternehmen mit hoher Patentaktivität. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass gerade japanische Mittelständler besonders viele Patente anmelden. Das spiegelt sich seit einiger Zeit auch in unserem Fonds wider.

Was machen japanische Unternehmen beim Erwerb von Patenten besser als andere?



Walczak: Es ist eher das Zusammenspiel aus Patentqualität und Unterbewertung. Japanische Unternehmen sind finanziell sehr gesund, haben wenig Fremdkapital und hohe stille Reserven. Viele kennt man aus der klassischen Autoindustrie oder der Robotik, ohne zu wissen, dass hinter bekannten Produkten oft japanische Patente stecken.

Warum genügt ein reiner Blick in die Bilanzzahlen nicht?



Walczak: Verschuldungsgrad und Margen schauen wir uns natürlich an, ebenso die Mitbewerber. Aber entscheidend ist für uns, wer gegenüber der Konkurrenz das qualitativ bessere Patentportfolio hat. Wir laufen keinem Trend hinterher.

Lassen Sie sich die Produkte der Unternehmen vorführen, bevor Sie investieren?



Walczak: Nein. Unser Portfolio umfasst zwischen 80 und 120 Werte, da betreiben wir keine eigene Recherche vor Ort und schauen uns auch keine einzelnen Produkte im Detail an. Wir arbeiten ausschließlich mit Daten neutraler Anbieter: den Patentämtern. So müssen wir uns nicht mit den Werbeversprechen eines Unternehmens auseinandersetzen.

Sie durchsuchen Datenbanken gezielt nach unterbewerteten Unternehmen mit Innovationsvorsprung. Wie stark setzen Sie dafür heute Künstliche Intelligenz ein?



Walczak: In einer Bilanz tauchen sogenannte immaterielle Vermögenswerte kaum auf, dazu zählen vor allem Patente. Die Rohdaten kommen von den Patentämtern, unser Algorithmus verarbeitet sie und führt uns zur Auswahl der Einzeltitel. Diese Idee hatten wir schon, bevor KI überhaupt ein Thema war. Inzwischen nutzen wir die neuen Möglichkeiten zusätzlich, würde aber nicht sagen, dass unsere Auswahl KI-gesteuert ist.



Über Jahre haben wir gelernt, dass Patente allein nicht reichen. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen seine Innovationen auch wirklich in Erträge umwandeln kann. Diesen Zusammenhang haben wir Ende 2024 in unser Modell eingebaut, seither läuft unsere Strategie deutlich robuster.

Welche Kennzahlen sind für Sie dabei besonders relevant?



Walczak: Wir prüfen, ob die Fundamentaldaten eines Unternehmens zu seinen Patenten passen und ob sich die Innovationen in Zahlungsströme übersetzen lassen. Daraus ergeben sich für uns drei Kategorien:

Unternehmen, die ihre Innovation bereits in eine Marktposition umgesetzt haben und das mit soliden Fundamentaldaten belegen können. Sogenannte Moonshots: Unternehmen mit früher Innovation, die aber noch nichts auf den Markt gebracht haben. Das ist riskant, wie wir schmerzhaft erfahren mussten, als die Zinsen stark stiegen und viele dieser Unternehmen stark fremdfinanziert waren. Unternehmen in der Transformation, die eine schwierige Phase hinter sich haben, aber ihre Innovationen jetzt wieder in Umsatz verwandeln.

Heißt das, bei Ihnen läuft keine KI durch Exceltabellen, um Modethemen aufzuspüren?



Walczak: Mit reinen Excel-Tabellen arbeiten wir dafür kaum. Wir gewichten Patente höher, wenn neue Erfindungen besondere Anerkennung von Mitbewerbern bekommen – erkennbar an Zitierungen in anderen Patenten. Das ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale.

“ Innovation findet nicht nur in der Technologiebranche statt, sondern genauso in der klassischen Industrie.

Manchmal häufen sich solche Zitierungen plötzlich in einer bestimmten Patentklasse, das kann auf eine kommende, vielversprechende Erfindung hindeuten. Grundsätzlich sind wir aber breit aufgestellt: Innovation findet nicht nur in der Technologiebranche statt, sondern genauso in der klassischen Industrie. Solche Patente werden oft übersehen, bei uns finden sie über unsere Algorithmen trotzdem Beachtung.

Und diese Patentdaten sind exklusiv?



Walczak: Nein, die sind frei verfügbar. Also Patentdaten sind bei Patentämtern einsehbar – ähnlich den Grundbuchämtern. Der große Vorteil ist, hat man sich weltweit darauf geeinigt, die gleichen Informationen in einem Patent niederzuschreiben.



Um so Patente auch vergleichbar zu machen und zu überprüfen, dass es wirklich eine neuartige Innovation ist, die nicht irgendwie nur eine Kopie eines bereits bestehenden Patents ist. Das ist ja das Bedeutende, das neutrale Stellen dieses Urteils abgeben. Und dadurch, dass die Datenpunkte in der Welt überall gleich sind, ist es eben möglich, mit diesen Informationen auch ein globales Portfolio zu steuern. Das Patent aus China oder aus Japan kann ich mit dem Patent aus Deutschland oder Amerika vergleichen.

Kann KI die Portfolioentscheidung eines Tages komplett übernehmen?



Walczak: KI ist im Moment ein Begriff, den viele gerne benutzen, um besonders fortschrittlich zu wirken. Als das Thema aufkam, sind die Ersten, die bei der Auswahl vollständig darauf gesetzt haben, relativ schnell gescheitert. Informationen gibt es genug. Die Frage ist, ob sie wirklich entscheidend sind.



Die Börse ist zu 80 Prozent Psychologie. Wenn alle mit denselben KI-Modellen arbeiten, landen am Ende viele bei einer ähnlichen Auswahl, und das kann die Volatilität an den Märkten sogar erhöhen.



KI ist ein sehr nützliches Werkzeug, um Daten schnell zu durchforsten. Aber die Entscheidung für die Selektion kann sie meiner Meinung nach nicht vollständig übernehmen, dafür braucht es weiterhin den menschlichen Faktor. Im ETF-Bereich kann ich mir aber vorstellen, dass KI-gestützte Ansätze künftig eine Art Grundrauschen liefern.

Sie haben Ihr Unternehmen bis Ende vergangenen Jahres als Geschäftsführer geleitet, seit Anfang dieses Jahres sind Sie in Teilzeit als Partner tätig. Wie kam es dazu?



Walczak: Ich habe die Firma 2002 gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Carsten Lund gegründet. Das Thema Patente war damals noch nicht unser Schwerpunkt, aber erste Ideen dazu gab es bereits. Jetzt gehe ich auf die 70 zu, und irgendwann muss man auch etwas abgeben. Gleichzeitig beschäftigt mich das Thema weiterhin sehr.



Unseren seit 2024 Geschäftsführer Sören Düsterhöft haben wir bereits 2013 direkt aus dem Studium heraus aufgebaut und ihm die Möglichkeit gegeben, sich bei uns zu entwickeln. Heute ist er derjenige, der die Patentdaten mit eigenen Ideen weiterentwickelt. Ich finde, das ist ein guter Übergang: Ich begleite Ariad Asset Management weiterhin, ziehe mich aber aus der Verantwortung zurück. Als Geschäftsführer sicher nicht mehr, aber mein Herzblut gehört diesem Thema nach wie vor.

Wie alt ist Ihr Nachfolger?



Walczak: 38. Er hat schnell dieselbe Begeisterung für das Thema entwickelt wie wir, deshalb sind wir sehr zufrieden, ihm diese Verantwortung zu übertragen. Als kleiner Vermögensverwalter, der sich fast ausschließlich mit institutionellen Kunden beschäftigt, haben wir allerdings ein grundsätzliches Problem: die Vertriebsstärke. Wir haben viele interessante Ideen für weitere Fonds rund um das Patentthema, aber dafür braucht es einen starken Vertrieb.



Deshalb prüfen wir auch, ob wir uns mit Häusern zusammentun können, die genau dort eine Ergänzung bieten. Der Ariad Innovationsfonds (ISIN: DE0005321020) ist mittlerweile der einzige Fonds am Markt, der sich so detailliert und spezifisch mit dem Patentthema beschäftigt. Mitbewerber gab es immer wieder, erfolgreich waren sie mit ihrem Ansatz aber nicht.

Wie kann das sein, wenn doch alle auf dieselben Patentdaten zugreifen?



Walczak: Vermutlich hat jeder in seiner Phase einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Auch wir haben über die Jahre eine Lernphase durchlaufen, die zwischenzeitlich durchaus schmerzhaft war, weil wir auf die falschen Datenkombinationen gesetzt hatten.