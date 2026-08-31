Klaus Walczak von Ariad Asset Management
DAS INVESTMENT: Herr Walczak, Sie haben einen Sonnenuntergang auf Linkedin als Hintergrundbild.
Klaus Walczak: Das könnte auch ein Sonnenaufgang sein.
Was hat das mit Ihrem Portfoliomanagement zu tun?
Walczak: Nehmen Sie den Namen Ariad: Er ist von Ariadne abgeleitet, aus der griechischen Mythologie. Ariadne war die Tochter des Königs von Kreta. Dieser hielt den Minotaurus, einen Stier-Menschen, in einem Labyrinth gefangen und ließ Athen regelmäßig junge Männer und Frauen an diesen opfern, um das Ungeheuer zu besänftigen. Der athenische Königssohn, Theseus, kam nach Kreta, um den Minotaurus zu töten.