Klaus Westram und Niels Schnittger Swiss Life Select baut Vertriebsteam aus

leitet als Direktor die Bereiche Immobilien, Bausparen, Finanzierungen und alternative Kapitalanlagen. In dieser Funktion unterstützt er Swiss Life Select und die anderen Endkundenvertriebe von Swiss Life Deutschland im Partner- und Produktmanagement. Westram berichtet an Günther Blaich, Mitglied der Geschäftsführung von Swiss Life Select.Der 43-Jährige hat über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistung. Zuletzt arbeitete Westram als Leiter Vertrieb der Wüstenrot & Württembergischen Gruppe. Zuvor war er im Banken- und Bausparkassensegment unter anderem bei der Deutschen Bank, Postbank, und Schwäbisch Hall tätig.wird in seiner Position als Direktor Vertrieb ab sofort die inhaltliche Weiterentwicklung der Vertriebsarbeit von Swiss Life Select übernehmen. Er berichtet an Vertriebsgeschäftsführer Matthias Wald.Der 36-Jährige war in den vergangenen sieben Jahren in verschiedenen Funktionen für die Deutsche Bank tätig. Er hatte hier führende Positionen etwa in der strategischen Neuausrichtung des Mobilen Vertriebs und der Restrukturierung des niederländischen Geschäfts mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen inne.