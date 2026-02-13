Ihnen fließen Millionen zu, aber nicht jeder kennt ihre Namen: In Deutschland gibt es – Daten des Beratungshauses Pro Boutiquenfonds zufolge – 400 Fondsboutiquen, die in ihren Fonds insgesamt 151 Milliarden Euro verwalten. Trotz des schwierigen Marktumfelds haben viele von Banken und Versicherungen unabhängige Anbieter Zulauf. Vor allem spezialisierte Häuser konnten in den vergangenen zwei Jahren Geld einsammeln.

Frank Eichelmann, Geschäftsführer bei Pro Boutiquenfonds, beobachtet einen klaren Trend weg von Multi-Asset-Fonds hin zu alternativen Strategien: „Anleger suchen vermehrt nach spezialisierten Konzepten wie Optionsstrategien.“ Das belegen die Zahlen: Im vergangenen Jahr flossen Boutiquenfonds aus dem Segment der alternativen Strategien fast 1,4 Milliarden Euro zu, Mischfonds verloren dagegen 2,9 Milliarden Euro.

Spezialisierung als Schlüssel

Der Grund: In den vergangenen Jahren hätten klassische Aktien-Anleihen-Portfolios Schwäche gezeigt, viele Investoren wollen sich breiter aufstellen. Auf der Suche nach solchen Konzepten landen sie häufig bei Boutiquen, denn große Fondsgesellschaften haben solche Fonds oft nicht im Angebot. „Der Schlüssel für kleinere Anbieter liegt in der Spezialisierung“, bestätigt Kevin Naumann, Leiter des Consulting-Geschäfts im Asset

Management bei KPMG. Sie könnten sich dort behaupten, „wo tiefgreifendes Nischenwissen oder der Zugang zu sehr spezifischen Anlageklassen gefragt ist – also genau in den Bereichen, die für große Generalisten oft zu kleinteilig sind“.

Damit hebe man sich auch von passiven Produkten ab, erklärt Jochen Felsenheimer, Geschäftsführer der auf marktneutrale Strategien spezialisierten Boutique Xaia aus München: „So etwas wie Bluechip-Aktien lassen sich über ETFs viel billiger und effizienter abbilden – da bekommt der Fondsmanager keinen Mehrwert hin. Aber das, was wir machen, gibt es nicht als ETF.“

Felsenheimer und sein Team verwalten knapp 1,5 Milliarden Euro in vier Fonds sowie Mandaten. Kern der Strategie ist der Kauf von Anleihen und die Absicherung der darin

enthaltenen Risiken über Derivate – ein Konzept, mit dem der Anbieter seit 2009 erfolgreich ist.

Diese Spezialisierung ist auch für KPMG-Experte Naumann entscheidend: „Wir sehen Boutiquen künftig nicht primär als generelle Alternative zu den großen Asset Managern oder passiven Produkten, sondern eher als gezielte Ergänzung im Portfolio.“ Umgekehrt bedeute das: Ein reines „Mitschwimmen“ reiche oft nicht mehr aus. „Wer kein klares Profil zeigt, gerät ins Hintertreffen.“ Bei den Boutiquen sorge das für „enormen Differenzierungsdruck“, analysiert der Experte.

Dass man mit einem klaren Profil auch gegen den Trend erfolgreich sein kann, zeigt der Vermögensverwalter Oberbanscheidt & Cie. aus Kleve. Der hauseigene Mischfonds hat kürzlich die Marke von 150 Millionen Euro geknackt – und lässt bei der Performance seine Vergleichsgruppe deutlich hinter sich. Ursprünglich als Strategie für die eigenen Kunden aufgelegt, ist der Fonds mittlerweile – ebenso wie der Aktienfonds des Vermögensverwalters – einem breiten Publikum zugänglich.

Dass sich die unabhängigen Fondsanbieter an Marktgegebenheiten anpassen und auf neue Anlegergruppen einstellen, hält Frank Eichelmann von Pro Boutiquenfonds für zentral. Dabei sieht er den Trend zu aktiven ETFs als Chance: „Viele Anbieter danken darüber nach, den passiven Produktmantel eines ETFs zu nutzen und dort aktive Strategien unterzubringen.“ DJE hat es mit dem Xtrackers DJE US Equity Research ETF vorgemacht, der die aktiven Strategien des Anbieters ergänzen soll.

Auf unterschiedliche Formate setzt auch Michael Geke von Quantmade, der seit dem Gewinn des Fondswettbewerbs Future Fundstars 2025 ein Produkt nach dem anderen auf den Markt bringt. Seine mit künstlicher Intelligenz umgesetzte Aktienstrategie, die mehr Ruhe ins Portfolio bringen soll, gibt es seit dem vergangenen Jahr im Fondsmantel. Offensiver setzt Geke das Konzept in Ende 2025 gestarteten Zertifikaten um. In diesem Jahr sollen ein Hedgefonds und ein aktiver ETF hinzukommen.

Näher am Kunden

Das Erfolgsrezept für Boutiquen? „Eine außerordentlich gute Produktqualität, verbunden mit kreativen Vertriebsideen“, sagt Eichelmann. Eine Herausforderung sei für die kleinen Häuser das Marketing: „Die Portfoliomanager müssen auch ein bisschen Vertriebler sein.“ Dabei könnten unabhängige Anbieter ihre Stärken ausspielen, denn sie seien oft näher an ihren Investoren dran. Der direkte Draht zum Kunden könne auch in einer Krise helfen, Mittel zu halten, meint Eichelmann. Umgekehrt würden Misserfolge stärker mit einzelnen Personen verknüpft als bei großen Häusern. Nicht jeder Ansatz dürfte sich langfristig durchsetzen, aber „es wird immer Boutiquen geben, die in ihrem Segment sehr stark sind“.

Kevin Naumann von KPMG bestätigt: „Unabhängige Fondsboutiquen haben definitiv eine Zukunft – aber die Spreu trennt sich vom Weizen.“ Die Chance liege nicht im Angriff auf die breite Masse, sondern in der Spezialisierung: „Wer seine Nische beherrscht, wird seinen Platz auch in einem konsolidierten Markt behaupten.“