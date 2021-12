„Kleiner Beitrag zur Wiederherstellung menschlicher Solidarität“

Die Franziskaner haben sich in ihrer 800-jährigen Geschichte immer für einen menschenwürdigen Umgang mit den Gütern dieser Welt eingesetzt. Schon im Italien des 15. Jahrhunderts initiierten sie die ersten öffentlichen Pfandleihhäuser, die Montes pietatis, um der durch Wucherzinsen entstandenen Not der Menschen Einhalt zu gebieten. Die christliche Sichtweise verpflichtet zum verantwortungsvollen Umgang mit Menschen, Kulturen und der Umwelt. Das Angebot von ethischen Geldanlagen sehen wir als einen kleinen Beitrag zur theoretischen und praktischen Wiederherstellung menschlicher Solidarität an.Die Missionszentrale der Franziskaner hat bereits 2003 zusammen mit der VR Bank Untertaunus die Bank für Orden und Mission gegründet. Was unterscheidet die Bank von anderen Banken?Die gesamte Eigenanlage der Bank erfolgt nach ethischen Kriterien, die sich an den Werten des Heiligen Franziskus orientieren. Der bankübliche Gewinn der Bank fließt darüber hinaus in die weltweiten Hilfsprojekte der Missionszentrale der Franziskaner.Wie kamen Sie im vergangenen Jahr darauf Investmentfonds zu initiieren?Zum einen wollten wir mehr Menschen die Möglichkeit bieten, ethische Geldanlagen zu tätigen, unabhängig davon, bei welcher Bank sie derzeitig Kunde sind. Zum anderen wollten wir unser Angebotsspektrum erweitern.Warum haben Sie sich für Ampega Gerling als Kapitalanlagegesellschaft entschieden?Entscheidend für uns war die Bankenunabhängigkeit der Ampega Gerling und die hohe Kompetenz und Erfahrung im Bereich des Fondsmanagements und der Fondsverwaltung. Außerdem hat uns auch das im Konzern gelebte und auf einer langen Tradition beruhende Bekenntnis zu Nachhaltigkeit überzeugt.Die terrAssisi-Fonds fallen unter ethische Geldanlagen. Was ist ethisch an den Fonds?Ethisch an den Fonds ist die Auswahl der Anlagetitel. Es geht nicht nur darum das Investment in bestimmte Anlagetitel zu meiden, sondern auch gezielt Wirtschaftspraktiken zu unterstützen und zu fördern, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.Ethische Fonds gibt es eine ganze Reihe. Was macht die terrAssisi-Fonds besonders, was sind die “Franziskaner-Charakteristiken“?Bei der Gesamtkonzeption des Auswahlprozesses, zum Beispiel bei der Gewichtung der Auswahlkriterien spielen immer die franziskanischen Wurzeln mit hinein. Auch bei der Aufstellung und Definition spezifischer Negativkriterien werden franziskanische Werte wie Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung berücksichtigt.Der terrAssisi Renten AMI investiert in Staatsanleihen, aber auch in Bank- und Unternehmensanleihen. Können Sie einige Beispiele nennen, in welche europäischen Staaten, Unternehmen oder Banken der Fonds aus ethischen Gründen nicht investieren würde und warum nicht?Prinzipiell wollen wir keine Staaten oder Unternehmen von vornherein ausschließen. Investiert wird nur in Länder und Unternehmen, die sowohl eine überdurchschnittliche Bewertung hinsichtlich ihrer Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Soziales und Umwelt aufweisen und zusätzlich nicht gegen eines der festgelegten Ausschlusskriterien wie zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, Tierversuche oder Korruption verstoßen. Außerdem müssen Anleihen eine gute bis sehr gute Bonität aufweisen.Wer ist die Zielgruppe der Fonds, über wen vertreiben Sie die Fonds?Wir möchten dieses Angebot einer ethischen Geldanlage möglichst vielen Menschen anbieten können, daher sind unsere Fonds über jede deutsche Fondsplattform handelbar und somit bei jeder Bank erhältlich. Der terrAssisi Rentenfonds eignet sich darüber hinaus sehr für gemeinnützige Organisationen wie Stiftungen, da hier eine Verknüpfung von Satzungszweck mit sicherer und ertragreicher Geldanlage verwirklicht werden kann.