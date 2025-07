Einst riet er vehement vom Riestern ab, nun kommt die Kehrtwende: Warum Versicherungsmathematiker und Ex-BdV-Chef Axel Kleinlein Frühstartrente mit Riester-Reform verbinden will.

Axel Kleinlein: „Der Erfolg der Frühstartrente hängt entscheidend davon ab, dass ein Nachfolger der Riester-Rente in das Konzept eingebunden wird“, sagt der Versicherungsmathematiker, ehemaliger BdV-Chef und früher einer der schärfsten Kritiker der staatlich geförderten Altersvorsorge.

Aktualisiert am: 9. Juli 2025

Bas\' Rentenbooster: So kritisieren Politiker und Verbände die Reformpläne

In ihrem Koalitionsvertrag stellten CDU/CSU und SPD im April unter anderem zahlreiche Maßnahmen zur Finanzberatung und Altersvorsorge vor. Rund einen Monat später veröffentlichte die Bundesregierung ihr sogenanntes „Sofortprogramm“, dass die „große Rentenreform“ einläuten soll. Unter den fünf Punkten, die laut dem Programm für die Bundesregierung die oberste Priorität genießen, findet sich auch die Frühstartrente.

Das Konzept sieht vor, dass jedes Kind ab dem 6. und bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro vom Staat erhalten soll. Dieser Betrag fließt in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot. Das Depot kann ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt durch private Einzahlungen weiter bespart werden. Die Erträge sind bis zur Auszahlung steuerfrei, und das Geld kann erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt werden. Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig an den Kapitalmarkt heranzuführen und für private Altersvorsorge zu sensibilisieren.

Das Konzept klingt erst einmal vielversprechend. Doch wie hoch würden die Renten sein, die mit diesem Konzept allein oder in Kombination mit anderen Modellen angespart werden könnten? Dieser Frage geht der Versicherungsmathematiker und ehemalige Chef beim Bund der Versicherten (BdV) Axel Kleinlein nach.

Kleinlein hat mögliche Rentenhöhen für die Frühstart-Rente errechnet. Dabei hat er sie zum einen als eigenständiges Sparprodukt untersucht und zum anderen eine mögliche Koppelung mit einer reformierten Riester-Rente.

Je nach Effektivkosten zwischen 7 und 26 Euro Rente ohne Eigenleistung

Würde ein Kind zwischen dem sechsten und achtzehnten Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein Altersvorsorgeprodukt vom Staat eingezahlt bekommen, danach keine weiteren Gelder einzahlen und mit 67 in Rente gehen, bekäme es nach Kleinleins Berechnungen bei einer guten Wertentwicklung und bei einem günstigen Produkt eine inflationsbereinigte Monatsrente von 26,37 Euro. „Die dabei angesetzten Effektivkosten von 0,4 Prozent entsprechen dabei etwa einem guten ETF“, schreibt der Versicherungsmathematiker.

Bei einem teureren Produkt ergeben sich jedoch nur 7,20 Euro Monatsrente. „Wir haben hier Kosten angesetzt, wie sie bei Lebensversicherern zu beobachten sind“, erläutert Kleinlein.

Würde das Kind ab 18 weiter Geld ansparen – etwa 10 Euro im Monat – so ergeben sich laut Kleinlein bereits inflationsbereinigte Renten von 52,96 Euro bei einem günstigen Produkt oder 18,67 Euro bei einem teuren Angebot.

In Kombination mit Riester bis zu 492 Euro Rente

Würde die volle Sparleistung eines Riestervertrags – also 2.100 Euro pro Jahr ab Alter 18 – zusätzlich angespart werden, so kommt der Mathematiker in seinen Berechnungen auf inflationsbereinigte Renten von 491,71 Euro beziehungsweise 207,95 Euro.

© Math Concepts / Axel Kleinlein

Riester entscheidend für den Erfolg

Es würde sich lohnen, die Frühstart-Rente mit einer reformierten Riester-Rente zu kombinieren, rät Kleinlein. Und er geht sogar noch weiter: „Der Erfolg der Frühstart-Rente hängt entscheidend davon ab, dass ein Nachfolger der Riester-Rente in das Konzept eingebunden wird“.

Für die reformierte Riester-Rente müssten aber die bisherigen Hemmnisse abgebaut werden, fordert der Mathematiker und langjährige Verbraucherschützer. Damit meint er zum einen die Verrentungspflicht und zum anderen die 100-Prozent-Beitragsgarantie, die in der Vergangenheit schon oft von zahlreichen Experten und Branchenvertretern kritisiert wurde.

„Unflexibel und ineffizient“

„Verrentungspflicht und Kapitalerhaltsgarantie machen die Riester-Rente bislang unflexibel und ineffizient“, meint auch Kleinlein. Er lobt den Reformentwurf aus dem letzten Jahr. „Wir haben mit dem Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten Altersvorsorge aus dem letzten Jahr einen guten Ansatz, der jetzt verfolgt werden sollte“, fordert Kleinlein die Politik auf.

Der Riester-Reformvorschlag der Ampel-Regierung sah zwei verschiedene Anlageformen vor. Die Garantieprodukte sollten der bisherigen Riester-Rente ähneln. Um die Renditechancen zu erhöhen, sollte es allerdings zwei „Garantiestufen“ von 80 und 100 Prozent geben. Auch die Absicherung gegen eine verminderte Erwerbsfähigkeit sollte laut dem Entwurf entfallen. Mit dem Scheitern der Ampel-Regierung war jedoch auch deren Rentenreform-Entwurf vom Tisch.

Die Frühstart-Rente soll neben dem Spareffekt auch dafür sorgen, dass sich Kinder und Jugendliche bereits frühzeitig mit Geld und Sparprozessen auseinandersetzen. „Der pädagogische Effekt kann sicher sehr gut sein“, schätzt Kleinlein ein. „Die dabei angewendeten Produkte sollten dennoch günstig, transparent und effizient sein“, fordert er.



Über den Experten

Axel Kleinlein startete seine Laufbahn 1998 als Aktuar bei der Allianz Lebensversicherung im Bereich Lebensversicherungsmathematik und Produktentwicklung. Von 2000 bis 2002 arbeitete er als Projektleiter für Lebensversicherung und Altersvorsorge bei der Stiftung Warentest und veröffentlichte Testergebnisse in Finanztest.

Bei der Assekurata Rating-Agentur war er 2003 bis 2004 als Analyst und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und leitete Branchenuntersuchungen zu Lebensversicherungen. 2004 gründete er Math Concepts und bot als Selbstständiger versicherungsmathematische und journalistische Beratung an. 2007 war er parallel als Referent für Altersvorsorge und Kapitalanlagen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) tätig.

Von 2011 bis 2022 führte Kleinlein als Vorstandsvorsitzender den Bund der Versicherten (BdV) und brachte die Organisation in die Mitgliedschaft bei VZBV und Better Finance, deren Präsidentschaft er 2019 übernahm. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einem der schärfsten Kritiker der Versicherungsbranche. So bezeichnete Kleinlein die Lebensversicherung zur Altersvorsorge aufgrund der hohen Stornoquote als „legalen Betrug" , empfahl Riester-Sparern, ihr Geld lieber unters Kopfkissen zu legen, und forderte wiederholt einen Provisionsdeckel.

Seit 2022 arbeitet Kleinlein wieder selbstständig als Versicherungsmathematiker und Berater und engagiert sich als Gründungsmitglied der Bürgerbewegung Finanzwende.