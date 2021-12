Klima-Task-Forst: Wälder für den Klimawandel trainieren

Zurzeit stellen die Wälder Mitteleuropas eine Netto-Senke dar. Der laufende Zuwachs übersteigt die Summe der Nutzungen. In Entwicklungsländern hingegen werden jährlich rund 13 Millionen Hektar Wald in andere Landnutzungen überführt oder degradiert, was sie zu einer enormen CO2-Quelle macht. Laut internationalem Expertengremium IPCC sind sie für rund 20 Prozent aller menschengemachten Emissionen der Welt verantwortlich.Und was noch viel schlimmer ist: Mit der Zerstörung geht auch eine Vielzahl anderer Ökosystemleistungen teilweise unwiederbringlich verloren. Das ist fatal, da die genetische, die Arten- und die Habitatvielfalt in Ökosystemen vielleicht eine der besten Möglichkeiten für eine Anpassung an den Klimawandel sind.Wie also kann man Wälder optimal nutzen, um die vom Menschen gemachten CO2-Emissionen zu senken? Will man den Wald als Instrument gegen den Klimawandel einsetzen, muss man langfristig denken. Bäume wachsen in Zeiträumen, in denen sich veränderte klimatische Bedingungen und die sich daraus ergebenden Probleme bemerkbar machen.