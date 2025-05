Der auf Impact Investing spezialisierte Asset Manager Invest in Visions hat seinen ersten Eltif aufgelegt. Der „IIV Solar Electrification Debt Eltif“ investiert in saubere Energie und Elektrifizierung in der Subsahara-Region. Er wurde in Zusammenarbeit mit der Service-KVG Hansainvest in Luxemburg als Artikel-9-Fonds aufgelegt.

Investitionsfokus und Zielrendite

Der IIV Solar Electrification Debt Eltif vergibt Darlehen an Unternehmen und Projekte, die auf den Betrieb und Vertrieb dezentraler Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in Subsahara-Afrika spezialisiert sind. Die Zielrendite nach Abzug der Kosten wird mit 7 bis 8 Prozent in US-Dollar angegeben. Als besondere Merkmale hebt Invest in Visions die geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen hervor, auch die Volatilität soll vergleichsweise niedrig sein.

Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions, erklärt den Investmentansatz: „Der IIV Solar Electrification Debt Eltif agiert als Brücke zwischen dem großen praktischen PV-Potenzial in Subsahara-Afrika und der derzeit noch fehlenden oder unzureichenden Stromversorgung.“ Für die ersten Investitionen wurden nach Analyse des Marktpotenzials sowie der jeweiligen Länderrisiken Kenia, Botswana, Ghana, die Elfenbeinküste und Ruanda ausgewählt.

Marktpotenzial und ökologische Notwendigkeit

Der Fonds adressiert einen erheblichen Bedarf: Über 80 Prozent der weltweit 685 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberer Energie haben, leben südlich der Sahara. Rund 567 Millionen Menschen in dieser Region sind nicht an das staatliche Stromnetz angeschlossen. Hinzu kommen zahlreiche Haushalte und Unternehmen, die daran zwar formal teilhaben, aber unter der chronischen Unzuverlässigkeit der nationalen Netze leiden.

Trotz des hohen Potenzials für Solarenergie beträgt die installierte PV-Nennleistung in der Region lediglich ein Prozent der globalen Kapazität. Stattdessen versorgen rund 6,5 Millionen Dieselgeneratoren die Region mit Strom – eine teure und umweltschädliche Alternative. Laut Schröder könnten Unternehmen durch den Umstieg auf dezentrale Solaranlagen ihre Stromkosten um bis zu 40 Prozent senken.

Beitrag zu den Sustainable Development Goals

Moritz Isenmann, Senior Impact and Sustainability Manager bei Invest in Visions, betont die Bedeutung des Fonds im Kontext der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs): „Das Erreichen der SDGs wird nicht in Deutschland entschieden und auch nicht in Europa, sondern im Globalen Süden, wo die Defizite am größten sind.“

Der neue Eltif möchte insbesondere zu SDG 7 (bezahlbare und saubere Energie) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) beitragen. Darüber hinaus soll er positive soziale Effekte erzielen, Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum in der Zielregion unterstützen.

Laut Invest in Visions soll er damit auch eine maßgebliche Finanzierungslücke helfen zu füllen: Laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) fehlten pro Jahr rund 4 Billionen US-Dollar, um die SDGs in Entwicklungs- und Schwellenländern erreichen zu können. Über die Hälfte davon (2,2 Billionen US-Dollar) entfalle auf die Transition zu einer klimaschonenden Energieversorgung.

Expertise vor Ort

Invest in Visions wird als Portfoliomanager vom Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) als Investment Advisor unterstützt. Der AECF ist ein Entwicklungsfinanzierer mit Hauptsitz in Kenia und bringt lokale Marktexpertise ein. AECF ist in 26 Ländern der Subsahara-Region aktiv und hat bereits mehr als 450 Millionen US-Dollar Kreditvolumen bereitgestellt.

Der jetzt aufgelegt IIV Solar Electrification Debt Eltif ist auf unbegrenzte Laufzeit ausgelegt und richtet sich an alle Arten von Anlegern. Eine Mindestanlagesumme gibt es nicht. Invest in Visions betont, als erster Impact Asset Manager einen Eltif mit dem Globalen Süden als Hauptinvestitionsziel aufgelegt zu haben.

Anlageklasse Privatanleger Privatanleger Institutionelle Institutionelle ISIN LU2953736365 LU2953736282 LU2953736019 LU2953736100 Anteilsklasse Euro Euro – abgesichert Euro – abgesichert US-Dollar

Über Invest in Visions

Die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Fondsboutique Invest in Visions wurde 2006 von der ehemaligen Geschäftsführerin von Schroders Deutschland, Edda Schröder, gegründet. Die Gesellschaft wirbt mit dem Slogan „Impact Investing made in Germany“. Flaggschiff des Hauses ist der IIV Mikrofinanzfonds (ISIN: DE000A1H44T1), der Kredite an Mikrofinanzinstitute und kleine sowie mittelständische Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern vergibt.