Volkswirt Hans-Jörg Naumer
Warum die Wirtschaft wachsen muss
Zugegeben, ich habe kein Lastenfahrrad. Aber ich staune immer wieder, was sich so alles auf meinen guten alten Drahtesel packen lässt, wenn wir mal wieder Versorgungseinkäufe für die Familie erledigen. Radeln ist gut für die Gesundheit, gut für die Umwelt. Die Welt werden wir damit allerdings genauso wenig vor dem Klimawandel retten können wie mit einem noch stärker ausgefeilten Recycling, dem Verbot von Verbrennern oder dem Unterlassen von Flügen – sei es im Inland, sei es nach Bali.