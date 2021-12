Klimmzüge und Rudern für Banker Wall Street Decathlon wächst

Der Wall Street Decathlon - der jährliche Sport-Wettbewerb über zwei Tage, der besonders unter New Yorker Bankern beliebt ist - will größer werden.



Zum ersten Mal seit dem Start der Veranstaltung 2009 haben die Organisatoren außenstehende Investoren an Bord geholt und mehr als 1 Million Dollar eingesammelt, um den Wettbewerb nächstes Jahr auf vier weitere Städte auszuweiten.



„Was Ironman mit seiner Art des Dreikampfs geschafft hat, wollen wir mit unserer Zehnkampf-Marke erreichen", erklärt Gründer Dave Maloney im Interview mit Bloomberg.



Hinter dem Wettbewerb stehen verschiedene Disziplinen, die sich an die Olympischen Spiele, das Sportstudio und den Spielplatz anlehnen. Einzelteilnehmer und Gruppen müssen über den Verlauf von zwei Tagen insgesamt zehn Wettbewerbe absolvieren. Dazu zählen unter anderem das Stemmen von Gewichten, Klimmzüge, 500 Meter auf einer Rudermaschine oder auch das Weitwerfen eines Footballs.



Die Veranstaltung hat unter den super-wetteifernden Athleten der Wall Street eine wahre Erfolgsgeschichte verzeichnet. Für die nächste Auflage liegt die Teilnahmegebühr bei 395 Dollar (345 Euro) – neben der Spenden-Zusage von mindestens 2250 Dollar für eine Reihe gemeinnütziger Krebs- Organisationen. Bei der letzten Veranstaltung waren die rund 400 Start-Plätze in New York in 48 Stunden ausverkauft.



„Innerhalb von nur ein paar Jahren ist es von Bemühungen, Teilnehmer zu finden, zur Expansion übergegangen", sagt Jake Stoller von Barclays, einem früheren Yale-Sportler und Mitglied des Teilnehmer-Gremiums des Decathlons.









Maloney ließ sich von Providence Equity Partners beraten, das 2008 die World Triathlon Corp. (WTC) gekauft hatte. Dieses Unternehmen war in den folgenden sieben Jahren von einem Ironman-Lizenznehmer zum Besitzer und Organisator von Veranstaltungen in 33 Ländern gewachsen. Die Zahl der Mitarbeiter kletterte von anfangs zehn auf mehr als 325.



Maloney plant, den Namen seines Wettbewerbs in etwas zu ändern, das er rechtlich schützen kann - und was ihm so wie Ironman den Verkauf von Marken-Produkten erlaubt.



„Die große Herausforderungen für den Decathlon wird sein, wie das alles außerhalb der Wall Street übertragen werden kann", sagt Davis Noell, Managing Director bei Providence Equity und früheres Board-Mitglied bei WTC.



Für den Beginn der Expansion in 2016 hat sich Maloney nun Städte mit Unternehmensschwerpunkten ausgesucht - etwa San Francisco wegen der Technologieindustrie, Houston wegen der Energiebranche sowie Chicago und Boston wegen der Vermögensverwalter.



Für den weiteren Verlauf sieht er einen Decathlon in London und in einer großen asiatischen Stadt. Bis zum Jahr 2018 soll dann eine Art Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt werden.



Stolpersteine gibt es aber noch. So ist es Maloney bislang beispielsweise noch nicht gelungen, eine Medien-Vereinbarung zu schließen. Dabei bieten seine vermögenden und gut gebildeten Teilnehmer eine gute Demographie für die Werbebranche.



Maloney hat nach eigenen Angaben den Durchbruch geschafft, wenn das Decathlon-Logo als Tattoo so beliebt wird wie das Ironman-Logo. Er sagt: „Wenn man wieder und wieder ein großartiges Produkt abliefert, werden die Leute letztlich ihre Körper mit deinem Logo verzieren".