Start-ups wandern ab, Kapital bleibt auf dem Sparbuch: Finanzminister Klingbeil nennt auf der OMR die Schwächen Deutschlands – und welche Gegenmittel er für entscheidend hält.

3,6 Billionen Euro liegen auf deutschen Konten. Sie schlafen. Und genau das ist für Lars Klingbeil ein zentrales Problem – für Deutschland, für Europa, für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA.

Der Vizekanzler und Bundesfinanzminister sprach beim OMR-Festival in Hamburg mit Journalistin Eva Schulz. Auf derselben Bühne, auf der wenige Stunden zuvor schon Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing aufgetreten war. Auch thematisch waren sich beide in einem Punkt einig: Ein Europa, das sein Kapital nicht mobilisiert, wird im globalen Wettbewerb verlieren. Klingbeil nannte die Zahlen: Jedes Jahr fließen 600 Milliarden Euro neu auf den deutschen Kapitalmarkt – doch der Großteil davon landet auf dem Sparbuch, nicht in der Wirtschaft.

Sparmentalität als Standortnachteil

Die Diagnose des Finanzministers war klar. Deutschland habe kein Ideenproblem und kein Talentproblem. Was fehle, sei Wachstumskapital. Bei Finanzierungsrunden über 250 Millionen Euro stamme mehr als 60 Prozent des Kapitals aus den USA – je größer die Runde, desto amerikanischer das Geld. Das bestätigte auf der Bühne auch Heike Freund, Chief Operating Officer des Fusionsenergie-Start-ups Marvel Fusion, mit einem pointierten Befund: In den 54 Jahren seit der Gründung von SAP habe Deutschland keinen einzigen weiteren globalen Tech-Champion mehr hervorgebracht.

Klingbeils Antwort darauf ist der europäische Kapitalmarkt. Den fordere er seit Jahren – und nun habe er den Eindruck, dass die meisten politisch Verantwortlichen in Europa verstanden hätten, dass sie handeln müssten. Er verwies auf die von ihm initiierte E6-Runde, einen Kreis der Finanzminister der sechs volkswirtschaftlich stärksten europäischen Länder. Investoren, mit denen er zuletzt in Washington gesprochen habe, seien sich einig: Ein gemeinsamer europäischer Kapitalmarkt wäre ein echter Wendepunkt. „Und insofern glaube ich, ist jetzt gerade doch ein sehr guter Zeitpunkt für unser gemeinsames Projekt Europa. Und ich finde, es lohnt sich wirklich da massiv rein zu investieren“, appellierte der Vizekanzler.

Frühstartrente und private Altersvorsorge

Konkret werden will Klingbeil auf zwei Wegen. Erstens: die Reform der privaten Altersvorsorge, die er Ende vergangenen Jahres auf den Weg gebracht habe, um mehr deutsches Kapital in die Märkte zu lenken. Zweitens: die sogenannte Frühstartrente, die noch in diesem Jahr kommen solle. Demnach soll jedes Kind mit Schuleintritt monatlich 10 Euro vom Staat in eine Kapitalanlage erhalten. Mit 18 Jahren könne das angesparte Guthaben weitergeführt und ausgebaut werden.

Angesichts der kleinen Summe räumte Klingbeil ein, dass es zunächst darum gehe, Kinder und ihre Familien überhaupt gedanklich mit dem Thema Kapitalmärkte zu verbinden. Das Ziel dahinter ist größer: Deutschland soll eine andere Beziehung zu Kapitalmarktinvestitionen entwickeln – auch innerhalb der SPD, wo er nach eigener Aussage genug Gegenwind für diese Vorhaben erlebt habe.

Beim Thema gesetzliche Rente machte Klingbeil deutlich, dass er pauschale Lösungen ablehnt. Wer mit 16 Jahren ins Berufsleben einsteige und 45 Jahre lang als Handwerker, Pflegekraft oder in einem anderen körperlich anspruchsvollen Beruf gearbeitet habe, der habe das Recht verdient, nach 45 Beitragsjahren in Rente zu gehen. Wer hingegen erst mit 30 anfange zu arbeiten – nach Studium, Auslandsaufenthalt oder Ausbildung – müsse auch länger arbeiten. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit, nicht der Ideologie. Klingbeil sprach sich zudem dafür aus, die betriebliche Altersvorsorge stärker zu verpflichten und einen kapitalgedeckten Beitrag einzuführen. Und er wiederholte eine Forderung, für die er nach eigenen Worten seit seinem ersten Tag im Bundestag kämpft: Auch Abgeordnete sollen künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die dafür eingesetzte Rentenkommission solle Mitte Juni ihre Vorschläge vorlegen.

Europa muss stärker werden – auch gegenüber Washington

Klingbeil betonte, dass Kapitalmarktpolitik für ihn untrennbar mit geopolitischer Souveränität verknüpft sei. Das bisherige Wirtschaftsmodell Deutschlands – billiges Gas aus Russland, Exportmärkte in China, Sicherheit durch die USA – sei nicht mehr tragfähig. Europa müsse eigene Stärken entwickeln, einen echten Binnenmarkt schaffen und den Rahmen für Start-ups so gestalten, dass diese in der entscheidenden Wachstumsphase nicht in die USA abwanderten.

Gegenüber amerikanischen Zolldrohungen zeigte sich der Finanzminister wenig beeindruckt. Europa habe durchaus Instrumente, um sich zu wehren – wolle diese aber nicht leichtfertig einsetzen. Sein Ziel sei eine Einigung am Verhandlungstisch, nicht ein Handelskrieg. Dass Europa sich dabei von niemandem kleinmachen lassen dürfe, machte er jedoch deutlich.