Wie bei Aktien Aus für die Haltefrist: Klingbeil plant Abgeltungsteuer auf Bitcoin-Gewinne

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant eine grundlegende Neuordnung der Krypto-Besteuerung. Laut einem Referentenentwurf aus seinem Haus, über den zuerst die „Welt“ berichtete, sollen Gewinne aus dem Handel mit Bitcoin, Ether und anderen Kryptowerten künftig regulär besteuert werden. Es wird also unabhängig von der Haltedauer die Abgeltungsteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig. Ohne Kirchensteuer ergibt sich damit eine Belastung von 26,375 Prozent.

Bislang gelten Kryptowerte steuerlich ähnlich wie Gold, Oldtimer oder Kunstgegenstände als „andere Wirtschaftsgüter“. Wer sie länger als zwölf Monate hält, kann Veräußerungsgewinne bislang komplett steuerfrei vereinnahmen. Wer vorher verkauft, zahlt auf den Gewinn den persönlichen Einkommensteuersatz von bis zu 45 Prozent.

Auch bei Freigrenzen sind Neuerungen geplant

Nicht nur der Steuersatz selbst soll sich ändern, sondern auch die Systematik der Freigrenzen. Bislang gilt: Krypto-Gewinne innerhalb der Jahresfrist bleiben steuerfrei, solange alle privaten Veräußerungsgeschäfte eines Jahres zusammen unter der Freigrenze von 1.000 Euro liegen. Nach den Reformplänen des Finanzministeriums würden neu angeschaffte Kryptowerte künftig als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten und damit unter den Sparer-Pauschbetrag fallen, statt wie bisher isoliert über die Veräußerungsgeschäfte-Freigrenze erfasst zu werden. Für Anleger mit ohnehin schon ausgeschöpftem Sparer-Pauschbetrag aus Zinsen, Dividenden und anderen Kapitalerträgen könnte das im Ergebnis zu einer höheren Steuerlast führen, selbst wenn der einzelne Krypto-Gewinn für sich genommen gering ausfällt.

Bestandsschutz für Alt-Investments

Für bereits investierte Anleger ist eine Übergangsregel vorgesehen. Nach übereinstimmenden Berichten von Handelsblatt und weiteren Medien soll die neue Regel nur für Kryptowerte gelten, die nach dem 31. Dezember 2026 angeschafft werden. Wer vorher kauft und die bisherige Jahresfrist einhält, bleibt demnach auch künftig steuerfrei.

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Wann die Neuregelung konkret in Kraft treten soll, wird in den Berichten unterschiedlich benannt: Mehrere Quellen datieren das Inkrafttreten auf den 1. Januar 2027, andere Berichte beziehen den Zeitpunkt auf das erste Jahr, in dem Gewinne unter der neuen Regel tatsächlich zu erklären wären. Da es sich um einen frühen Entwurf handelt, der laut „Handelsblatt“ noch keinen offiziellen Referentenentwurf darstellt, sind Änderungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren ausdrücklich möglich.

Ohne präzise Dokumentation aller Transaktionsdaten könnte es für Anleger teuer werden, warnt das „Handelsblatt“. Wer Kryptowerte über mehrere Börsen und Wallets hinweg hält, muss künftig lückenlos nachweisen können, wann welche Coins zu welchem Kurs angeschafft wurden – insbesondere um von der Bestandsschutzregel für Alt-Investments zu profitieren.

Politischer Widerstand und offene Fragen

Der Entwurf hat das Kabinett bislang nicht passiert, und ohne Zustimmung von Bundestag und Bundesrat kann er nicht in Kraft treten. Aus der Unionsfraktion kam bereits Ende August Kritik an dem Vorstoß. Die Grünen bringen zudem einen eigenen Gesetzentwurf ein, der die Haltefrist ebenfalls abschaffen, Gewinne aber weiterhin über den persönlichen Einkommensteuersatz statt über die pauschale Abgeltungsteuer erfassen will.

Offen bleiben laut Berichten außerdem operative Detailfragen, etwa zur steuerlichen Behandlung von Staking-Erträgen oder Krypto-Sparplänen. Auch zur Verlustverrechnung zwischen Krypto- und Aktiengewinnen liegen bislang keine bestätigten Details vor.

Einen Vergleich zur internationalen Praxis – etwa in Japan oder Dänemark, wo Kryptogewinne deutlich höher besteuert werden, finden Sie hier.