Ellen Brauers, CTI

Diversität in klinischen Studien ist in erster Linie aus wissenschaftlicher Sicht erforderlich, entwickelt sich jedoch zunehmend auch zu einer regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderung. Eine die Diversität der Zielpatientenpopulation repräsentierende Studienpopulation ist wichtig für die vollständige Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit und stärkt zugleich das Vertrauen der Patienten. Die gebotene Vielfalt sicherzustellen, ist jedoch aus diversen operativen und historischen Gründen schwierig.

Als Investoren sind wir daran interessiert, die entsprechenden strategischen Überlegungen, Maßnahmen und Fortschritte der Pharmaindustrie zu bewerten und Verbesserungen in diesem Bereich anzustoßen. Eine größere Studienvielfalt verlangt zunächst nach fundierter Vorarbeit, und wenn Maßnahmen nicht zeitnah umgesetzt werden, besteht die Gefahr von Verzögerungen und zusätzlichen Kosten bei der Arzneimittelentwicklung – mit möglichen Folgen für den wirtschaftlichen Erfolg.

Für eine gerechtere Medizin: Warum die Diversität in klinischen Studien entscheidend ist

Im Rahmen klinischer Studien sollen die Auswirkungen von Eingriffen (darunter Medikamente, Hilfsmittel, Operationen und spezielle Diäten) auf gesundheitsbezogene biomedizinische oder verhaltensbezogene Ergebnisse bewertet werden. Um unterschiedlichen genetischen und (patho-) physiologischen Merkmalen sowie sozialen Gesundheitsfaktoren Rechnung zu tragen, ist es wichtig, Personen in klinische Studien einzubeziehen, die unterschiedliche Merkmale und Lebensumstände aufweisen und die Epidemiologie der Erkrankung widerspiegeln.

So ist beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu sterben, bei farbigen Frauen um 41 Prozent höher als bei weißen Frauen, und ihre Rezidivrate liegt 39 Prozent höher. Bei Studien zu vier neuen Brustkrebstherapien, die von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) im Jahr 2020 zugelassen wurden, waren jedoch nur 2 bis 9 Prozent der Teilnehmerinnen schwarz. Bei 53 neuen Arzneimitteln, die 2020 von der FDA zugelassen wurden, waren 75 Prozent der Studienteilnehmerinnen weiß, wohingegen 40 Prozent der US-Bevölkerung aus ethnischen Minderheiten bestehen.

Ein umfassendes Verständnis der Sicherheit und Wirksamkeit neuartiger Therapien für alle Bevölkerungsgruppen kann nur erreicht werden, wenn die Teilnehmer an klinischen Studien repräsentativ sind. Wenn es Unternehmen gelingt, Sicherheitsprobleme bei bestimmten Bevölkerungsgruppen vor der Markteinführung besser zu erkennen, kann dies die finanziellen und rechtlichen Risiken begrenzen, die sich aus Produktrückrufen und Rechtsstreitigkeiten mit Patienten ergeben. Zukünftige regulatorische Anforderungen werden die Industrie dazu zwingen, die Diversitätsplanung in ihr Studienprotokoll aufzunehmen oder aber zu begründen, warum darauf verzichtet werden kann. Wenn die nötigen Vorbereitungen nicht getroffen werden, werden neue Arzneimittel und Therapien unter Umständen nicht von der FDA zugelassen, was für Arzneimittelhersteller und Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organisations, CROs) ein erhebliches Risiko darstellt.

Vielfalt in klinischen Studien: Ein Schlüssel zur Stärkung des Vertrauens in die Pharmaindustrie

Darüber hinaus sehen wir die Verbesserung der Vielfalt bei der Teilnahme an klinischen Studien für die Branche als Chance, das Vertrauen der derzeitigen und künftigen Patienten zu stärken. Da das Vertrauen in die Pharmaindustrie ein seit langem bestehendes Problem ist, das auch die Akzeptanz von Medikamenten und Impfstoffen beeinträchtigt, geht der Aufbau von Vertrauen potenziell mit viel größeren Auswirkungen auf Pharmaunternehmen einher. Studien zeigen, dass ein höheres Maß an Vertrauen in benachteiligten Gemeinschaften die Gesundheit ihrer Mitglieder verbessern kann, was wiederum eine positive Dynamik in Gang setzen kann – von qualitativ höherwertigen Daten über eine umfassendere Problemlösung bis hin zu gezielteren Ansätzen und einer besseren Zusammenarbeit im gesamten Gesundheitswesen (Quelle: Health equity: A framework for the epidemiology of care, McKinsey). Dies wird letztlich auch der Branche selbst zugutekommen, da ein höheres Vertrauen höchstwahrscheinlich positive Auswirkungen auf andere Bereiche als klinische Studien hat – zum Beispiel auf Arzneimittel und Impfstoffe.

Ausblick: Ein Marathon, nicht nur ein Sprint

Um die sich stetig weiterentwickelnden Regulierungsvorschriften und die zunehmenden wirtschaftlichen Risiken vorwegzunehmen, ermutigen wir Unternehmen, die bewährten Verfahrensweisen der Branche so vollständig wie möglich anzuwenden und die Zusammenarbeit zu nutzen, um die Vielfalt in klinischen Studien zu bewerten und zu verbessern. Da die Leitlinien der FDA noch nicht veröffentlicht wurden, werden einige Unternehmen möglicherweise zunächst eine abwartende Haltung einnehmen. Mehr Diversität in klinischen Studien ist jedoch kein Sprint, sondern ein Marathon. Vertrauen aufzubauen und gegen die systemischen Hindernisse bei der Gewinnung und Bindung von Teilnehmern vorzugehen macht Zeit erforderlich. Wir informieren die Unternehmen, in die wir investieren, über unsere Erkenntnisse und die von uns ermittelten bewährten Verfahrensweisen und werden diesen aufschlussreichen Dialog fortführen.

Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen ESG-Viewpoint von Columbia Threadneedle Investments: „Diversität in klinischen Studien“.