Klötzchen statt kleckern Lego als Renditebaustein
Von solchen Zahlen können manche Investoren nur träumen. Quasi spielend lieferten bestimmte Lego-Bausteine hohe zweistellige Renditen ab. Ganz vorn das Thema „Ideas“, das aus acht Sets besteht und zum ersten Mal 2010 erschien. Die Rendite liegt bei erbaulichen 64,1 Prozent. Im Jahr.
Das ermittelten die Uni-Forscherinnen Victoria Dobrynskaya und Julia Kishilova im Rahmen einer Studie (hier zum Herunterladen). Darin betrachteten sie die Kaufpreise und späteren Preise am Gebraucht-Lego-Markt Ende 2015 für 2.322 Lego-Sets, die zu den beliebtesten Lego-Baureihen (Themes) gehören.
Zudem berechneten sie simpel verkettete Preisindizes und Preisindizes, die Entwicklungen und Werteverfall berücksichtigen, von 1987 bis 2015. Ihre Erkenntnis: In der lieferte der Lego-Gesamtmarkt eine Rendite von 10 bis 11 Prozent im Jahr. Dabei brachten sehr kleine und sehr große Sets die höchsten Gewinne. Außerdem sind Themen, die sich an beliebte Filme hängen, besonders beliebt.
Aber bevor Sie jetzt gleich den Spielzeugladen leerkaufen, noch eine Warnung der beiden Forscherinnen. Der Lego-Markt ist nicht so liquide wie der Aktienmarkt und erfordert höhere Handels- und Lagerkosten (wundert das jemanden?). Außerdem sollte man sich mit Lego auskennen. Aber das lässt sich ja spielend lernen.