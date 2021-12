Klose oder Gomez? DWS-Tipp-Team über Fußball-EM und D-Mark

Leitender Portfolio Manager und Leiter FX: Frankfurt. Verantwortete Fonds: DWS Invest Income Strategy Conservative.

Firmeneintritt 1994 im Bereich Institutional Sales und Brokerage von börsengehandelten Derivaten. 1989-1994 Institutional Sales für Forex Produkte bei der Dresdner Bank. Im September 2006 Wechsel zur Deutschen Asset Management, Bereich Institutional Cash Sales. Seit August 2007 Portfolio Manager für DWS.

Abschluss "Bankfachwirt", Bankakademie Frankfurt; Ausbildung zum "Bankkaufmann" bei der Dresdner Bank AG

Die Bundesligaspiele tippt man in der Redaktion seit Jahren: Vier Euro Einsatz je Spieltag, zwei werden ausgeschüttet, zwei wandern in den Topf, der am Ende der Saison in einer gemütlichen Restaurant-Runde mit allen Teilnehmern geleert wird.Im Tippspiel zur Fußball-Europameisterschaft tritt die Redaktion gegen das Europa-Team der DWS an. Tipps und Zwischenstände können auf der Seite kicktipp.de mitverfolgt werden.Um sich in punkto fußballerische Ansichten besser kennenzulernen, gaben wir den sechs Kontrahenten von der Mainzer Landstraße zehn elementare Fragen an die Hand – Dinge, die man einfach voneinander wissen sollte, bevor man sich auf dem virtuellen Tipp-Spielfeld begegnet. Hier die Antworten: