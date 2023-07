ESG Warum soziale Nachhaltigkeit immer wichtiger wird

ESG - das sind drei Buchstaben, an denen Unternehmen heutzutage nicht mehr vorbeikommen. Wenn von den drei dahinter stehenden Kriterien (Environment, Social, Goverance) zur Bewertung von Nachhaltigkeit konkret die Rede ist, geht es aber meist nur um das „E“, also ökologische Aspekte. Hier gibt es die meisten Bemühungen, den größten öffentlichen Fokus und messbare Parameter.

Die Versicherungsbranche stellt hier keine Ausnahme dar. Wichtiges Thema in den vergangenen Jahren waren die Entwicklung eines „grünen“ Angebots in der Kapitalanlage. Grundlage hierfür ist das E U -weit gültiges System zur Klassifizierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten, die Taxonomie. Doch damit wird es zukünftig nicht getan sein. Die im November 2022 vom EU-Parlament verabschiedete Reform zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive - kurz CSRD) erweitert bestehende Regeln zur nicht-finanziellen Berichterstattung erheblich. Nur Kleinstunternehmen bleiben von der Berichtspflicht ausgenommen.

Keine Frage, bei dem was wichtig ist: Fast alle Unternehmen nennen die gleichen relevanten sozialen Themen

Welche sozialen Nachhaltigkeitsfaktoren besonders wichtig sind

Nun hat eine Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG einen Blick auf die sozialen Aspekte bei den Nachhaltigkeitsbemühungen der Assekuranz geworfen. Im Fokus des Berichtsstandards stehen laut KPMG die eigenen Mitarbeiter, Beschäftigte in der Wertschöpfungskette, das betroffene Gemeinwesen sowie die Gruppe der Konsumenten und Endanwender. Zu den sozialen Themen zählen die Experten beispielsweise Diversität, Attraktivität als Arbeitgeber, Bildungsangebote und Kundenzufriedenheit.

Insgesamt wurden die Nachhaltigkeitsberichte von zwölf mittelständischen Versicherungsunternehmen in Deutschland analysiert. Dabei wurden fünf soziale Aspekte identifiziert, die in den Nachhaltigkeitsberichten der Versicherungen besonders häufig genannt werden: Gesundheitsmanagement, Beruf und Familie, Menschenrechte, Mitarbeiterzufriedenheit und Weiterbildung. Sie spielen demnach bei 90 Prozent der untersuchten Versicherungen eine bedeutende Rolle.

Wenig Konkretes - Analyse deutet Nachholbedarf bei sozialen Kriterien nur an

KPMG nennt weder die Namen der Unternehmen noch Einzelergebnisse. Auch bleibt unklar, wie die mittelständischen Unternehmen bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen im Vergleich zu den Großkonzernen dastehen. So lässt sich aus der Veröffentlichung allenfalls ableiten, dass die Wirtschaftsprüfer beim Thema sozialer Nachhaltigkeitsaspekte noch Nachholbedarf auf Seiten der Branche sehen. Hierzu nennt die Untersuchung zumindest eine Zahl, die die noch vergleichsweise geringe Bedeutung der sozialen Aspekte im Vergleich zu den ökologischen Ambitionen belegen soll. Im Durchschnitt wurden Umweltthemen, wie zum Beispiel Ressourcenmanagement 32 Mal pro Nachhaltigkeitsbericht genannt, wohingegen soziale Themen wie Chancengerechtigkeit nur auf durchschnittlich 23 Nennungen kommen.

Soziale Aspekte werden zum starken Wettbewerbsfaktor

Der KPMG-Report nennt zudem eine Reihe wachsender Anforderungen an die Unternehmen und gesellschaftliche Entwicklungen, die die Förderung sozial nachhaltiger Aspekte zum wichtigen Wettbewerbsfaktor machen dürften. Dazu zählen die Analysten den bevorstehenden Ruhestand der Babyboomer-Generation und den sich verschärfenden Kampf um Fachkräfte. „Darüber hinaus erleben wir eine zunehmende Sensibilität und Nachfrage für Themen wie Vielfalt und Gleichstellung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einer verbesserten Work-Life-Balance“, schreiben die Autoren. Arbeitnehmer würden von ihren Arbeitgebern zunehmend flexible Arbeitsmodelle und unterstützende Maßnahmen für mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz erwarten. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf soziale Verantwortung betreffe die Einhaltung von Menschenrechtsstandards in der gesamten Wertschöpfungskette. In diesem Kontext sind die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, wie beispielsweise das Lieferkettengesetz, strenger geworden, stellt der Report fest.

Als Fazit formuliert KPMG: „Diejenigen Unternehmen, die sich proaktiv mit sozialen Themen auseinandersetzen und entsprechende Strategien implementieren, werden nicht nur in der Lage sein, den steigenden Kundenerwartungen gerecht zu werden, sondern auch ihre Mitarbeitendenbindung und -produktivität nachhaltig zu stärken.“ Die Berater empfehlen die sozialen Themen stärker in die strategische Ausrichtung einzubauen, soziales Engagement durch einen ganzheitlichen und strukturierten Ansatz zu stärken, Allianzen mit Dritten einzugehen und wirksame Messsysteme für eine valide Datenbasis einzuführen. „Wer frühzeitig mit der Implementierung von sozialen Themen beginnt, kann sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.“