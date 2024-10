Digitale Transformation , Strukturwandel und der Mangel an Fachkräften: Die Wirtschaft kriselt – und kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) stehen vor großen Herausforderungen. Um sie zu meistern, sind Investitionen nötig. Aber dafür fehlt vielen das Geld. Die jüngsten Krisen haben das Eigenkapital vieler Betriebe zusammenschmelzen lassen. Fremdkapital ist teuer, auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen schrittweise senkt.

Der deutsche Mittelstand steht vor riesigen Herausforderungen, die mit großen Investitionen verbunden sind. Innenfinanzierung und Bankkredite zählen laut einer aktuellen KfW-Umfrage zu den beliebtesten Finanzierungswegen. Gerade in der aktuellen Wirtschaftslage kommen sie jedoch nicht für jeden in Frage. Eine alternative Möglichkeit: Der Einstieg externer Investoren.

Hinzu kommt: Banken sehen sich zwar gerne als enger Partner des Mittelstandes. Doch wenn es um Kredite geht, sind sie oft sehr bürokratisch und langsam. Wie kommen kleine und mittelständische Unternehmen an das so dringend benötigte Geld, wenn die klassischen Beschaffungswege immer steiniger werden? Eine Möglichkeit, die viele bisher unbeachtet lassen: Externe Investoren in Form von Private Equity und Family Offices.

Private Equity oder Family Office?

Was Private Equity und Family Offices eint: In beiden Fällen beteiligen sich externe Kapitalgeber an einem mittelständischen Unternehmen. Hinsichtlich der Ziele und Strategien gibt es allerdings einige Unterschiede zwischen beiden Typen.

Private-Equity-Firmen sammeln Kapital von externen Investoren und investieren dieses Kapital durch spezialisierte Fonds. Diese Fonds haben in der Regel eine feste Laufzeit (oft sieben bis zehn Jahre).

Außerdem sind diese Investoren stark auf hohe Renditen fokussiert, um ihren Investoren attraktive Gewinne zu bieten. Dies führt zu einem stärkeren Druck, Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens wieder zu veräußern. Das inkludiert Exit-Strategien, wie zum Beispiel den Verkauf an strategische Käufer, den Börsengang (IPO) oder den Verkauf an andere Finanzinvestoren.

Da sie das unternehmerische Risiko mittragen, sind Private-Equity-Investoren sehr motiviert, das Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen. Was häufig unterschätzt wird, ist, dass sich das Unternehmen beim Verkauf in einem exzellenten Zustand inklusive Zukunftsaussichten befinden muss, sodass die Absichten der Finanzinvestoren häufig zu negativ dargestellt werden.

Insbesondere Family Offices haben in den letzten Jahren zugenommen und gestalten ihr Direktinvestmentgeschäft immer professioneller. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die ein (bankenunabhängiges) privates Großvermögen mehrerer Eigentümerfamilien verwalten. Ihr Fokus liegt auf langfristigen Beteiligungen an etablierten und innovativen Nischenanbietern und „Hidden Champions“.

Die Investitionsstrategie ist in der Regel nicht auf eine kurzfristige Renditeoptimierung ausgerichtet, sondern zielt auf den Erhalt des Familienvermögens ab. Diese Investoren streben nach nachhaltigen Renditen und wollen das ihnen anvertraute Vermögen diversifiziert investieren. Diese strategischen Motive eines langfristigen Investors bedeuten für ein mittelständisches Unternehmen hohe Planungssicherheit. Die Family Offices bringen häufig industriespezifische Kontakte und unternehmerische Erfahrung mit.

Gute Gründe für externe Investoren

Ein externer Investor bietet gegenüber klassischen Finanzierungswegen einige Vorteile: Seine Beteiligung ist deutlich flexibler als ein Bankkredit und es gibt keine fixen Zahlungen an den Geldgeber, sondern nur eine Teilung des Gewinns. Oft bringen sich die Investoren aktiv in die Unternehmensführung ein und lassen ihre Expertise einfließen, um den Wert des Unternehmens zu steigern.

Noch dazu ist der private Investor mit Blick auf seine Rendite deutlich stärker am Geschäftserfolg interessiert als beispielsweise eine Bank. Durch den Einstieg eines Family Offices können KMUs Teil einer größeren Unternehmensgruppe werden – mit allen Netzwerkeffekten, die sich daraus ergeben. So können eine größere Verhandlungsmacht gegenüber Kunden und Lieferanten oder die Eröffnung neuer Absatzmärkte für mittelständische Betriebe sehr relevant sein.

Ein Pluspunkt der Zusammenarbeit mit privaten Investoren liegt in der erhöhten Flexibilität bei der Kapitalnutzung und -rückzahlung. Während Banken oft starre Rückzahlungspläne und festgelegte Konditionen vorschreiben, kann ein Private-Equity-Investor auf die spezifische Situation und Bedürfnisse des Unternehmens eingehen.

Diese Flexibilität zeigt sich auch darin, Anpassungen an die Geschäftsstrategie vorzunehmen, zusätzliches Kapital bei Bedarf nachzuschießen und längere Anlagehorizonte zu berücksichtigen. All diese Faktoren machen die Finanzierung durch einen privaten Investor deutlich anpassungsfähiger und individueller im Vergleich zu traditionellen Bankkrediten.

Die unterschätzte Bedeutung der Diversifizierung

Abseits dieser Vorteile gibt es einen entscheidenden Aspekt, über den sich viele nicht bewusst sind: Wer seine Unternehmensfinanzierung auf mehrere Säulen stellt, diversifiziert das Risiko und erhöht die finanzielle Stabilität. Verlassen sich Betriebe ausschließlich auf Bankkredite, können Zinsänderungen oder erschwerte Kreditvergaben ihr Wachstum erheblich blockieren.

Indem KMUs eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital sowie Private Equity nutzen, verbessern sie ihre Liquidität und Flexibilität signifikant. Diese Diversifizierung ermöglicht es ihnen, leichter auf unvorhergesehene Herausforderungen zu reagieren und gleichzeitig ihre finanzielle Basis zu stärken.

Warum KMUs Investoren ablehnend gegenüberstehen

Obwohl beide Finanzierungsarten durchaus gute Alternativen zum Bankkredit darstellen, haben sie hierzulande im Mittelstand ein schlechtes Image. Wieso? Geschäftsführer kleinerer Betriebe haben ihre Firma oft selbst gegründet, alleine geführt oder sind schon seit langer Zeit fest im Geschäft verwurzelt. Sie haben Angst, durch die Beteiligung eines Investors Kontrolle abzugeben oder in Interessenkonflikte mit dem Geldgeber zu geraten.

Noch dazu ist diese Finanzierungsform nicht frei von Risiken. Private Investoren können pleitegehen oder sich zurückziehen. Aber auch ein Bankkredit ist nicht frei von Risiko. Und was den vermeintlichen Kontrollverlust betrifft: Es ist richtig, dass Investoren Mitspracherechte einfordern, selbst wenn ihre Beteiligung nur gering ausfällt. Dies kann jedoch durchaus von Vorteil sein. Ein starker Partner an der Seite kann dazu beitragen, dass Entscheidungen besser durchdacht und professioneller umgesetzt werden.

Die meisten Private-Equity-Investoren streben keine operative Kontrolle an, sondern möchten als Partner das Unternehmen unterstützen. Ein sorgfältiger Auswahlprozess und klare vertragliche Regelungen können sicherstellen, dass das Unternehmen seine Unabhängigkeit weitgehend behält und dennoch von den Vorteilen des externen Kapitals profitiert. Hinzu kommt: Eine gängige Form sind Minderheitsbeteiligungen. Der erworbene Anteil am Unternehmen bleibt dabei so gering, dass eine „Machtübernahme“ durch den Investor unmöglich ist.

Der Weg zum passenden Investor

Wie Bankkredite fallen auch private Geldgeber nicht vom Himmel. Das heißt: Um die Vorteile von Privat Equity zu nutzen, müssen KMUs einiges beachten. Ein erfolgreiches Match zwischen Unternehmen und Investoren erfordert gründliche Vorbereitung. Unternehmen sollten genau wissen, was sie vom Investor erwarten – sei es reines Kapital oder auch strategische Unterstützung. M&A-Beratungen, spezialisierte Plattformen und Netzwerke können dabei helfen, passende Investoren zu identifizieren. Ein strukturierter Auswahlprozess ist in jedem Fall wichtig, um sicherzustellen, dass beide Seiten ähnliche Ziele verfolgen.

Bei der Auswahl des Geldgebers sollten Unternehmen nicht nur auf die Konditionen des Deals achten, sondern auch auf die langfristige Zusammenarbeit. Es ist entscheidend, ob die Chemie zwischen den Partnern stimmt und ob der Investor Erfahrung in der jeweiligen Branche hat. Investoren wiederum achten bei KMUs nicht nur auf die Finanzkennzahlen, sondern auch auf das Potenzial des Unternehmens, seine Innovationskraft und die Qualität des Managements.

Die Innenfinanzierung ist zwar ideal, aber in vielen Fällen reicht das Eigenkapital schlicht nicht aus, um große Investitionen zu stemmen. Bankkredite werden sicherlich weiterhin eine große Rolle spielen. Der Einstieg externer Investoren wird jedoch angesichts der steigenden Flexibilität und der veränderten Risikobereitschaft der Unternehmer in Zukunft an Bedeutung gewinnen.