Auf Anfrage der Alterssicherungskommission hat die Bundesbank berechnet, wie ein mathematisch fairer Abschlag für Frührente sein sollte. Demnach wären 17,8 Prozent angemessen.

Für Alterssicherungskommission Knapp 18 statt 14 Prozent: Bundesbank berechnet fairen Abschlag für Frührente

Die Bundesbank hat berechnet, welcher Frührenten-Abschlag versicherungsmathematisch neutral wäre, also weder Vor- noch Nachteile für Versicherte gegenüber dem regulären Renteneintritt schaffen würde.

Die Deutsche Bundesbank hat eine aktualisierte Stellungnahme zu den Ab- und Zuschlägen bei vorgezogenem oder aufgeschobenem Rentenzugang veröffentlicht. Sie reagiert damit auf eine Anfrage der Alterssicherungskommission und aktualisiert frühere Berechnungen. Neu eingeflossen sind unter anderem aktuellere demografische Annahmen sowie die Rückkehr zum Nachhaltigkeitsfaktor nach 2031.

14,4 versus 17,8 Prozent: Welcher Rentenabschlag mathematisch fair wäre

Nach geltendem Recht verringert sich die Rente bei vorgezogenem Zugang um 0,3 Prozentpunkte pro Monat. Für den Jahrgang 1964, dessen Regelaltersgrenze bei 67 Jahren liegt, ergibt das beim frühestmöglichen Rentenzugang mit 63 Jahren einen kumulierten Abschlag von 14,4 Prozent (48 Monate × 0,3 Prozentpunkte).

Die Bundesbank hat parallel berechnet, welcher Abschlag „versicherungsmathematisch neutral“ wäre – also weder Vor- noch Nachteile für Versicherte gegenüber dem regulären Renteneintritt schaffen würde. Für denselben Jahrgang und Zugangszeitpunkt kommt sie auf rund 17,8 Prozent, also etwa 3,5 Prozentpunkte mehr als der geltende Satz. Umgerechnet auf einen einheitlichen Monatssatz entspräche das laut Bundesbank rund 0,39 bis 0,4 Prozentpunkten statt der aktuellen 0,3 Prozentpunkte.

Bei Zuschlägen für einen späteren Rentenzugang sieht die Bundesbank dagegen kaum Anpassungsbedarf: Die geltenden 12 Prozent bei zwei Jahren Aufschub liegen nur rund einen Viertel Prozentpunkt über dem rechnerisch neutralen Wert.

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Kein Automatismus, keine Reform in Sicht

Allerdings handelt es sich bei den Bundesbank-Zahlen um eine fachliche Modellrechnung, nicht um einen Gesetzentwurf. Die Alterssicherungskommission selbst stuft die Abweichung laut Stellungnahme als „ähnlich beziehungsweise geringfügig höher“ ein und sieht „derzeit keinen zwingenden Bedarf für Anpassungen“. Sie empfiehlt lediglich, die Sätze künftig regelmäßig zu überprüfen – mit ausreichendem Vorlauf für rentennahe Jahrgänge, falls es doch zu einer Änderung kommen sollte.

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Die Bundesbank selbst plädiert grundsätzlich für ein anderes Prinzip: Statt eines einzigen Pauschalsatzes für alle Jahrgänge und Zugangszeitpunkte hält sie eine Staffelung nach Geburtsjahrgang und Abstand zum gesetzlichen Rentenalter für versicherungsmathematisch konsequenter. Ein solches System ließe sich, so die Bundesbank, mit ausreichend Vorlauf kommunizieren – etwa über die jährliche Renteninformation ab dem 58. Lebensjahr.

Wovon die Höhe der Abschläge abhängt

Die Bundesbank-Berechnung reagiert sensibel auf zwei Stellschrauben:

Rentenwachstum: Je langsamer die Renten künftig steigen, desto höher müssten neutrale Abschläge ausfallen. Bei einem angenommenen Rentenwachstum von 1,5 statt 2,5 Prozent pro Jahr läge der neutrale Abschlag bei vier Jahren vorgezogenem Rentenzugang laut Bundesbank bei rund 20 statt 18 Prozent.

Je langsamer die Renten künftig steigen, desto höher müssten neutrale Abschläge ausfallen. Bei einem angenommenen Rentenwachstum von 1,5 statt 2,5 Prozent pro Jahr läge der neutrale Abschlag bei vier Jahren vorgezogenem Rentenzugang laut Bundesbank bei rund 20 statt 18 Prozent. Diskontierungszins: Ein höherer Zins senkt den Barwert künftiger Rentenzahlungen stärker, je weiter sie in der Zukunft liegen – das macht einen späteren Rentenzugang tendenziell unattraktiver und würde ebenfalls für höhere Abschläge sprechen. Die Bundesbank verweist darauf, dass die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen Mitte Juni 2026 bei rund 3 Prozent und damit rund einen halben Prozentpunkt höher lag als zum Zeitpunkt des Monatsberichts 2025.

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Auch das Thema Hinterbliebenenversorgung wirkt in die andere Richtung: Würde sie in die Berechnung einbezogen, fielen die neutralen Abschläge laut Bundesbank tendenziell niedriger aus.

Einordnung in die laufende Rentendebatte

Die Stellungnahme reiht sich ein in eine Serie von Vorschlägen der Alterssicherungskommission, die zuletzt für Diskussionen sorgten – etwa zur möglichen Anhebung des Renteneintrittsalters oder zu stärker kapitalmarktbasierten Elementen in der gesetzlichen Rente. Aus der Versicherungsbranche kam zuletzt unter anderem Kritik von Stuttgarter-Chef Bader an einer pauschalen Anpassung der Abschläge, der stattdessen für eine stärker einkommens- beziehungsweise lebenserwartungsdifferenzierte Lösung plädiert.