Knapp 80% Ostdeutsche haben Angst vor Altersarmut

78 Prozent der Ostdeutschen fürchten sich vor Altersarmut. Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Stern durchgeführt hat. In Gesamtdeutschland fällt dieser Anteil mit 57 Prozent etwas niedriger aus.

Auch das Vertrauen in die Politik ist nicht besonders groß. 55 Prozent der befragten Bundesbürger meinen, dass keine Partei in der Lage ist, dauerhaft eine ausreichende Altersversorgung der Menschen in Deutschland sicherzustellen. Jeweils 17 Prozent trauen dies der Union und der SPD zu, 11 Prozent anderen Parteien - darunter 5 Prozent der Linkspartei.