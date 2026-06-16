Chefvolkswirt Johannes Mayr
Die Knappheit ist zurück – warum sie diesmal bleibt
KI dominiert die wirtschaftspolitische Debatte. Das ist verständlich – die Produktivitätseffekte sind real. Autonome Agenten erhöhen die Arbeitsproduktivität, kompensieren demografisch bedingte Arbeitskräfteverknappung zumindest teilweise und dürften das Potenzialwachstum spürbar stützen. Für die USA und China erwarten wir ab 2027 einen zusätzlichen Wachstumsimpuls von rund einem halben Prozentpunkt pro Jahr – genug, um andere abnehmende Wachstumstreiber zu kompensieren.