Redaktion 17.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Knip-Chef Dennis Just „Wir stehen nicht in Konkurrenz mit dem klassischen Makler“

Das FinTech Knip verlor in der letzten Woche einen Partner, als der Schweizer Versicherer Helsana seine Zusammenarbeit mit dem Online-Versicherungsmakler aufkündigte - angeblich aus Datenschutzgründen. Zuvor hatte schon DVAG-Vorstand Helge Lach scharf gegen die neuen FinTechs der Branche geschossen und sprach u.a. von "digitalem Blindflug", weil die neuen Online-Dienstleister nicht die strengen Beratungsstandards erfüllen würden wie die alten Vertriebskanäle. Wir baten Knip-Gründer Dennis Just, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen, was er nun einem Gastbeitrag für Versicherungsbote tat.