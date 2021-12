Kochen, backen, husten Bei welchen Produkten der Online-Handel besonders brummt

Liegt es daran, dass der Backofen in amerikanischen Haushalten nicht allzu präsent ist? Egal, auf jeden Fall ging der Online-Absatz von Brotbackautomaten in den USA in der Corona-Krise auf wie ein Hefeteig. Um 652 Prozent legte er im Vergleich zum Vorjahresmontag zu. Nur der Verkauf von Einweghandschuhen wuchs prozentual stärker. Auf Platz 3 der Boomliste liegen Husten-Medikamente mit einem Zuwachs von 535 Prozent. Was außerdem gut läuft und was im Gegenzug eingebrochen ist, zeigt diese Info-Grafik von Visualcapitalist.com:

Quelle: Visualcapitalist.com