Neuer Vertrag Königswege-Vertriebspartner dürfen Kundenbestand mitnehmen

Ein häufiger Kritikpunkt am Strukturvertrieb ist das Recht am eigenen Kundenbestand. Verlässt ein Vertriebspartner das Unternehmen, darf er die Kunden, die er angeworben und betreut hat, meist nicht in sein neues Unternehmen mitnehmen. Der Finanzvertrieb Königswege will das nun ändern.