Können ETFs zusammenbrechen?

Oder noch extremer: Wenn plötzlich alle Anleger ihr Geld aus diesem ETF abzögen, seien plötzlich gar keine Stücke mehr für die Short-Investoren da, um sich einzudecken.Dieses Szenario beruht auf einer völlig falschen Annahme, nämlich dass ETF-Anteile – wie Aktien – nur in begrenztem Maße verfügbar sind. Tatsächlich können bestimmte Market Maker aber täglich Anteile schaffen und wieder auflösen.Zudem regelt der Verkaufsprospekt des erwähnten ETFs, dass ein Anleger, der seine ETF-Anteile an einen anderen Marktteilnehmer ausgeliehen hat, diese nicht an den Anbieter zurückgeben kann.Außerdem können ETF-Anbieter die Rücknahme von Anteilen bei Liquiditätsengpässen jederzeit aussetzen. Trotzdem nahm der britische Fernsehsender CNBC die Diskussion dankbar auf und verstärkte sie, ebenso einige ETF-Internetseiten.Währenddessen beklagte sich das deutsche "manager magazin" in einem Beitrag vom 1. Oktober 2010 darüber, dass ETFs die Stimmrechte ihrer Aktien nicht wahrnehmen würden. Und es bemängelte, dass das Fehlen aktiver Investoren die Bildung fairer Preise an den Wertpapiermärkten erschwere.Der Autor hat insofern recht, als dass ETF-Anbieter ihre Stimmrechte in der Regel nicht wahrnehmen. Aber leider vergisst er zu erwähnen, dass das auch für viele aktive Fondsmanager gilt.