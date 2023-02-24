Kohle-Talk Christof Schmidbauer: Deshalb setzt er auf Investments in Asiens Infrastruktur

Immer wieder reden Experten vom asiatischen Jahrhundert. Vor allem im Sektor Infrastruktur liegen Chancen, heißt es. Doch ist das wirklich ein lohnenswertes Investment? Darüber spricht Uli Harmssen mit Christof Schmidbauer, Fondsmanager des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity.

Kohle-Talk mit Uli Harmssen: In der neuen Folge spricht der Investmentexperte mit Philipp Vorndran über Alternativen zu Aktien.

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Immer wieder ist unter Experten die Rede vom asiatischen Jahrhundert mit entsprechenden Chancen an den Börsen. Wenig Beachtung findet meist der Sektor Infrastruktur. Doch genau hier liegen die Chancen, ist Christof Schmidbauer, Fondsmanager des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity, überzeugt. Mit Investment-Experte Uli Harmssen spricht er in der neuen Episode des Podcast „Kohle-Talk“ über Investments in Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum.

„Infrastruktur per se ist natürlich eine attraktive Asset-Klasse. Sie liefert relativ stabile Erträge bei geringer Volatilität“, erklärt Schmidbauer. „Aber wenn man den Index anschaut, dann sieht man eine Dominanz der USA und von Europa, Asien ist im Grunde genommen nicht vertreten. Vielleicht hat man noch etwas Japan im Portfolio und je nach Index vielleicht auch den ein oder anderen australischen Maut-Straßen-Betreiber.“

Asien ist eine Wachstums-Region

Das bilde jedoch nicht die Welt ab, wie sie ist, so Schmidbauer weiter. Schließlich haben die USA, Europa und Großbritannien zusammen rund 800 Millionen Einwohner. Indien und China dagegen jeweils 1,3 Milliarden Bewohner – und mit den ASEAN-Staaten kommen weitere 670 Millionen Menschen hinzu. „Da lässt man natürlich auch ein ganzes Set an Chancen aus“, so der Experte.

Asien sei eine extrem spannende Region, weil hier der Mix aus etablierten Märkten (Japan, Australien) und jungen Industrienationen (Singapur, Südkorea) ein breites Spektrum abdecke, erklärt Schmidbauer. Hier wächst die Bevölkerung und der Wohlstand.

Asien wird vom Rohstoffhunger der Welt profitieren

In den vergangenen Jahren waren Investments in Asien jedoch nicht so lukrativ wie in andere Märkte, entgegnet Uli Harmssen. Dazu Schmidbauer: „Ich bezweifle, dass die Outperformance der USA andauernd wird“. Die globale Wirtschaft werde sich in den kommenden Jahren stark verändern. „Wir sind überzeugt, dass die nächsten Jahre - und ich rede jetzt nicht von den nächsten zwei Jahren, sondern vielleicht wirklich das nächste Jahrzehnt - sehr stark von materiellen Investments geprägt wird.“

Das zeigt sich etwa bei der Energiewende. Damit die Dekarbonisierung unserer Industriegesellschaft gelingt, benötigt die Welt riesige Mengen an Rohstoffen. „Davon wird gerade die Region Asien Pazifik profitieren. Das beginnt bei Nickel, der weltweit größter Erzeuger ist Indonesien. Das beginnt bei Lithium, wo Australien riesige Vorkommen hat“, so Schmidbauer.

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Aber nicht nur die Förderung von Rohstoffen werde Asien Wohlstand bringen. Sondern auch die Verarbeitung zu Waren, welche die Energiewende ermöglichen. „Man muss sich das nur mal vor Augen führen: China stellt ungefähr 98 Prozent der Silizium-Scheiben her, welche die Basis sind für Photovoltaikanlagen. Die Verarbeitung erfolgt dann zum Teil in China, zum Teil auch außerhalb außer Landes.“

Von dem Aufstieg Asiens werde auch Europa produzieren, so der Experte. „Eben auch, weil China und Asien durchaus auch Absatzmärkte sind.“

Die gesamte Episode gibt es hier in voller Länge:

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Übersicht der Kapitel

00:45 - Wieso Schwerpunkt auf Infrastruktur im Raum Asia Pacific - warum nicht besser global investieren?

03:18 - Relative Underperformance des MSCI Asia Pacific ggü. MSCI World in den letzten 10 Jahren trotz bester fundamentaler Daten. Wieso?

09:06 - Infrastruktur: weitaus mehr als „nur" Straßen, Schienen und Flughäfen.

12:42 - Digitale Infrastruktur

14:56 - Infrastruktur als Betriebssystem einer Industriegesellschaft

15:41 - Die „Nahtstellen“ der Infrastruktur

19:44 - Westliche Infrastruktur-Konzerne in der Region Asia Pacific - uninteressant?

25:54 - Die 2 Giganten der Region: Indien und China

30:04 - Investmentprozess: der Blick von oben lohnt sich!

36:02 - Politische Börsen haben kurze Beine?