„Kohle-Talk“ mit Ulrich Kaffarnik Was erwartet uns 2023 an den Finanzmärkten?

Ein turbulentes Börsenjahr neigt sich dem Ende zu – doch was verspricht das Kommende? Darüber reden Investment-Experte Uli Harmssen und Kapitalmarktstrategen Ulrich Kaffarnik von DJE Kapital in der neuen Podcast-Folge von „Kohle-Talk“.

Das Börsenjahr 2022 neigt sich dem Ende zu. „Rückblickend ein sehr einzigartiges Jahr – im negativen Sinne“, meint Kapitalmarktstrategen Ulrich Kaffarnik von der DJE Kapital.

Doch viel wichtiger: Was erwartet Anleger 2023? „Wir werden vielleicht im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres den Peak in der Zinsentwicklung sehen“, so Kaffarnik. Besonders vielversprechend könnte es dann für Gold-Investments aussehen, welche in diesem Jahr viele Investoren enttäuschten. Außerdem rechnet der Kapitalmarktstratege im ersten Halbjahr auch mit einer Wende am Bondmarkt – weshalb das kommende Jahr auch für Anleihen aussichtsreich sein könnte.

Wie lange die Märkte noch mit der Inflation zu kämpfen haben, warum Value-Werte im Kommen sind und wie es an der Tech-Front weiter geht, darüber sprechen die Investmentexperten Ulrich Kaffarnik und Uli Harmssen in der neusten Episode von „Kohle-Talk“. Jetzt reinhören!

Über den Gesprächspartner:

Ulrich Kaffarnik ist Kapitalmarktstrategen bei DJE Kapital. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital im Jahr 2006 war er Geschäftsführer bei BHW Invest.

„Kohle-Talk“ mit Uli Harmssen

In der Podcast Serie „Kohle-Talk“ spricht Investmentexperte Uli Harmssen mit Volkswirten, Fondsmanagern und anderen Experten über wichtige Entwicklungen und Trends an den Finanz- und Kapitalmärkten. Ziel des Podcasts ist es, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen. Es geht darum, wichtiges Wissen zu vermitteln, damit künftige Anlageentscheidungen der Zuhörer nicht von Emotionen bestimmt sind. Denn: „Wer sein Geld nicht von seinen Emotionen trennt, den werden die Emotionen von seinem Geld trennen!“

