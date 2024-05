Südvers hat Kolja Wangerin in die Geschäftsführung geholt. Ab sofort leitet der 36-Jährige die Vertriebsaktivitäten des international tätigen Assekuranzmaklers in Deutschland. Die Position wurde neu geschaffen, erklärt ein Unternehmenssprecher gegenüber DAS INVESTMENT.

Bringt Erfahrungen in der Vertriebsleitung mit

Wangerin verfügt über Erfahrungen im internationalen Versicherungsmarkt und in der Führung strategischer Geschäftsbereiche. Er kommt vom Industrieversicherungsmakler Marsh, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung tätig war und das deutsche Geschäft mit Spezialversicherungen für einzelne Branchen und Berufsgruppen leitete. Davor hatte der ausgebildete Versicherungskaufmann und Betriebswirt eine leitende Position im Bereich Vertrieb und Kundenbetreuung bei Deas Deutsche Assekuranzmakler inne.

Südvers-Geschäftsführer Ralf Bender betont, dass sein „Blick von außen“ und seine „Führungs- und Entwicklungskompetenz sehr wertvoll für Südvers“ seien. Wangerin selbst hebt die Bedeutung einer intensiven, bereichsübergreifenden Zusammenarbeit hervor und plant, zielgruppengerechte Lösungen für die Kundensegmente Industrie und Mittelstand zu entwickeln.

Über Südvers

Südvers bedient mit mehr als 600 Mitarbeitenden an 20 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorwiegend mittelständische und industrielle Kunden. Der Hauptsitz liegt in Au bei Freiburg. Das Unternehmen verwaltete 2023 ein Prämienvolumen von rund 650 Millionen Euro.