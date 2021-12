Redaktion 24.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

Kollektiv, Rente, Risikoleben So wichtig sind die einzelnen Sparten für die Lebensversicherer

Kollektivversicherungen hatten im vergangenen Jahr den größten Anteil am Neuzugang der deutschen Lebensversicherer, knapp vor Rentenversicherungen. Letztere führen nach der neunten Steigerung in Folge weiterhin die Bestands-Rangliste an. Zwischen 2006 und 2015 ist der Anteil der Risikolebens-Versicherungen sowohl beim Bestand als auch beim Neuzugang gestiegen, wie Daten aus der Map-Report-Redaktion zeigen.