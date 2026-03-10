Hohe Ölpreise klingen nach Rückenwind für Rohstoff-Investoren. Sind sie aber nicht – zumindest nicht für alle, die darauf setzen. Warum Berechenbarkeit mehr wert ist als Dramatik.

Sascha Hasterok von Wellington Management analysiert die Lage in Hormus und nimmt die Entwicklung des Ölpreises unter die Lupe

Ein Blick auf die Zapfsäule genügt und Geopolitik wird plötzlich sehr konkret. Die Straße von Hormus ist wieder in den Schlagzeilen: Tanker bleiben fern, Versicherungsprämien steigen, die Märkte reagieren nervös – kaum ein Ort der Welt zeigt so eindrücklich, wie eng Energiepreise, Politik und Emotionen miteinander verflochten sind.



Wenn der Ölpreis dreistellig wird, ist Aufmerksamkeit garantiert. Für viele klingt das nach Knappheit. Es klingt nach Rückenwind und einem idealen Umfeld für Rohstoffinvestments. Doch genau hier beginnt das Missverständnis.

Denn hohe Ölpreise erzählen selten eine Geschichte von Stabilität. Sie erzählen von Unsicherheit und von Risikoaufschlägen. Von Märkten, die nicht planen, sondern reagieren. Was für Schlagzeilen taugt, ist für langfristige Anlegerinnen und Anleger oft das Gegenteil dessen, was ein belastbares Portfolio braucht.



Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wie hoch der Ölpreis heute steht, sondern was davon morgen noch übrig ist – und ob sich darauf verlässlich Vermögen aufbauen lässt.

Wenn Preise Schlagzeilen machen, aber keine Planung

Der aktuelle Ölpreisanstieg ist kein Ausdruck plötzlich knapper Ressourcen oder strukturell explodierender Nachfrage. Er ist politisch getrieben. Die Sorge vor einer längerfristigen Störung der Straße von Hormus – durch die rund ein Fünftel des globalen Ölhandels abgewickelt wird – reicht aus, um Risikoaufschläge in die Preise zu treiben.

Das Problem für langfristige Investoren liegt auf der Hand: Der Ölpreis reagiert oft stärker auf Schlagzeilen als auf Fundamentaldaten. Heute Eskalation, morgen Entspannung. Heute Risikoaufschlag, morgen Korrektur.

Ein Blick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zeigt ein klares Muster: Öl folgt ausgeprägten Boom-Bust-Zyklen. Phasen sehr hoher Preise wurden regelmäßig von abrupten Einbrüchen abgelöst – ausgelöst durch Finanzkrisen, Überangebot, technologische Veränderungen oder politische Eingriffe. Für Investoren bedeutete das strukturell: hohe Volatilität, eingeschränkte Sichtbarkeit zukünftiger Cashflows und langfristig häufig nur durchschnittliche risikoadjustierte Renditen.

Der Rohstoff-Reflex: teuer wird, was sich selbst zerstört

Ein strukturelles Problem kommt hinzu – und ist im Rohstoffmarkt fest verankert: Hohe Preise tragen den Keim ihres eigenen Endes in sich.

Steigt der Ölpreis, steigt das Kapital. Neue Förderkapazitäten werden erschlossen, Projekte reaktiviert, Kosten akzeptiert, die bei niedrigeren Preisen nie wirtschaftlich gewesen wären. Zeitverzögert entsteht Überangebot – mit entsprechendem Preis- und Margendruck. Dieser Mechanismus ist für Produzenten kaum steuerbar. Und für Investoren kaum kalkulierbar.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigte die US-Fracking-Industrie in der Hochpreisphase bis 2014 eindrucksvoll.

Über Jahre bewegte sich der Ölpreis nahe oder über der Marke von 100 US-Dollar. Das Narrativ war verlockend: Technologie und Skaleneffekte würden eine neue, dauerhaft profitable Förderära schaffen. Kapital floss reichlich, die Bohraktivität explodierte, die USA wurden zum entscheidenden marginalen Anbieter am Weltmarkt.



Der Haken: Das Wachstum war teuer erkauft.



Viele Schieferölproduzenten finanzierten sich nicht aus dem operativen Cashflow, sondern über Fremdkapital. Investitionsdisziplin trat hinter Produktionswachstum zurück. Freier Cashflow war zweitrangig, solange der Ölpreis hoch blieb. Als sich ab 2014 das Überangebot materialisierte und die OPEC den Preiskampf nicht scheute, kippte das System: Der Ölpreis halbierte sich, Investitionen wurden abrupt gestoppt, die Verschuldung blieb – und zahlreiche Unternehmen gerieten in Schieflage oder verschwanden vom Markt.

Die Lehre war eindeutig: Hohe Ölpreise hatten keine nachhaltige Wertschöpfung erzeugt, sondern Überinvestitionen. Selbst jahrelange Hochpreisphasen sind kein Garant für stabile Renditen.

Wenn der Staat mitverdient

Ein weiterer Faktor wird in Hochpreisphasen regelmäßig unterschätzt: politische Zugriffe. Steigende Preise erhöhen die Aufmerksamkeit von Staaten – Sondersteuern, regulatorische Eingriffe oder veränderte Förderbedingungen sind dann politisch leicht vermittelbar.

Das gilt auch für Erdgas, das viele als defensiven Rohstoff betrachten. Doch Gasmärkte sind regional, infrastrukturell gebunden und kurzfristig kaum substituierbar – genau diese Eigenschaften machen sie anfällig für politische Entscheidungen.

In Europa hat sich gezeigt, wie schnell sich Preisbildung von Angebot und Nachfrage entkoppeln kann, wenn staatliche Eingriffe und geopolitische Abhängigkeiten die ökonomische Logik überlagern. Erdgas ist dabei weniger als Brückentechnologie zu verstehen denn als strukturell relevanter Energieträger mit global wachsendem Bedarf. Der Transformationsdruck äußert sich folglich nicht im Nachfragefundament selbst, sondern in verkürzten Investitionshorizonten sowie erhöhten Unsicherheiten bei langfristigen Bewertungsannahmen.

Langfristige Portfolios brauchen Nutzung, nicht Nervosität

Ein stabiles Portfolio lebt nicht von kurzfristigen Preissprüngen, sondern von berechenbaren Geschäftsmodellen. Hier liegt der strukturelle Unterschied zu regulierten Infrastrukturinvestments. Infrastrukturunternehmen verdienen ihr Geld nicht mit der täglichen Preisbewegung eines Rohstoffs – ihre Erträge basieren auf Nutzung, Verfügbarkeit und Regulierung.

Nehmen wir einen europäischen Stromübertragungsnetzbetreiber: Sein Umsatz hängt nicht davon ab, ob Öl gerade bei 70 oder 110 Dollar notiert. Er wird durch langfristige Konzessionen gesichert, seine Rendite durch regulierte Vergabe festgelegt, sein Cashflow über Jahrzehnte planbar – und durch indexierte Erlöse häufig gegen Inflation abgesichert. Das ist weniger spektakulär als ein Ölpreissprung über Nacht. Aber es ist belastbar.

Geopolitik: Risiko hier, Rückenwind dort

Geopolitische Spannungen wirken dabei asymmetrisch. Rohstoffproduzenten sind politischen Risiken unmittelbar ausgesetzt – von Exportbeschränkungen bis Sonderabgaben. Infrastrukturbetreiber in stabilen Rechtsräumen profitieren hingegen häufig von politischem Gestaltungswillen, staatlich unterstützten Investitionsprogrammen und dem Wunsch nach Versorgungssicherheit.

Netze, Speicher, Transport- und digitale Infrastruktur werden zunehmend als Teil der Lösung wahrgenommen – nicht als Teil des Problems.

Fazit

Hohe Ölpreise liefern Schlagzeilen, Volatilität und Emotionen. Was sie selten liefern, ist ein solides Fundament für langfristige Portfolios. Wer Vermögen über Marktzyklen hinweg aufbauen will, braucht weniger geopolitische Dramatik – und mehr Berechenbarkeit.

Oder anders gesagt: Teuer getankt ist schnell. Nachhaltig investieren braucht Geduld – es zahlt sich aber aus.

Über den Kolumnisten