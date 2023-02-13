Tipps für den Versicherungsvertrieb „Makler sollten den Beitragsanstieg bei Wohngebäude-Policen proaktiv ansprechen“

Wohngebäudeversicherung fordert Versicherungsmakler heraus
Die Lage im Markt für Gebäudeversicherungen ist seit Jahren angespannt – zum Jahreswechsel jedoch besonders: Mit Beitragsanpassungen zwischen 15 und 30 Prozent sowie diversen Änderungskündigungen reagieren Versicherer auf den deutlich gestiegenen Baukostenindex (+15 Prozent), die gestiegenen Lohnkosten im Baugewerbe und die Hyperinflation. Fast täglich lesen wir in der Fachpresse, dass sich Versicherungsgesellschaften vom Gebäudeversicherungsmarkt ganz oder teilweise verabschieden wollen, müssen oder es bereits getan haben.
Die Zeiten sind für Versicherungsmakler mit großem Wohngebäudebestand schon deutlich besser gewesen. Denn am Ende bleibt es bei uns hängen, für unsere Kundschaft die massiven Prämienerhöhungen oder Änderungskündigungen der Versicherer irgendwie zu „verkaufen“ – oder Lösungen zu finden, wie die sprichwörtliche Kuh vom Eis geholt werden kann. Hierbei gibt es nicht den einen „goldenen Weg“, sondern es ist an den Versicherungsmaklern, Augenmaß und Fingerspitzengefühl walten zu lassen.
Pauschale Empfehlungen sind schwierig
Wie gehen wir mit der Situation um? Was können wir für unsere Kundinnen und Kunden tun? Der Jurist sagt gerne, „Es kommt darauf an!“: Nicht jedes Gebäude ist gleich – nicht jeder Tarif aktuell. Grundsätzlich empfiehlt Asspick seinen Kooperationspartnern, das Thema proaktiv bei den Kunden anzusprechen und die Hintergründe zu erläutern. Vorschnell sollte kein Verbraucher seine Gebäudeversicherung kündigen – speziell bei älteren (unsanierten) Gebäuden oder Immobilien mit Vorschäden haben diese Kunden dann oftmals Schwierigkeiten, neuen (bedarfsgerechten) V-Schutz zu erhalten.
Einige Pfeile haben fachlich versierte Versicherungsmakler natürlich im Köcher, um auf die Beitragssteigerungen zu reagieren: Neben der Einführung einer generellen Selbstbeteiligung und dem damit verbundenen Nachlass, bieten einige Gesellschaften auch einen Stufenplan mit Mehrjährigkeit an. Eine Umdeckung in einen neuen Rahmenvertrag, der Ausschluss einer versicherten Gefahr (hier ist besondere Vorsicht geboten!) kann im Einzelfall kurzfristig helfen, die Prämien zu reduzieren. Eine Kompensation aus anderen Sachsparten beziehungsweise die Bündelung von Risiken (damit gegebenenfalls Bündelnachlass) kann ebenfalls ein Mittel sein, die Beiträge zu reduzieren.
Prävention hilft und wirkt langfristig
Um in Zukunft besser aufgestellt zu sein, sollten Eigenheimbesitzer verstärkt auf das Thema Risiko-Prävention setzen – worauf sie ihr Versicherungsmakler hinweisen sollte. Denn wir wissen alle: Schadenverhütung ist immer besser als Schadenregulierung. Insbesondere die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung, das smarte Zuhause, können präventiv eingesetzt werden. Ein praktisches Beispiel ist hier der sogenannte Wasserwächter. Dieser überwacht die Wasserleitungen und warnt den Hausbesitzer bei Leckagen, minimiert Wasserschäden und verhindert Wasserverschwendung. Im Schadenfall wird das Wasser automatisch abgestellt und der Eigentümer benachrichtigt.
Über die Autoren:
Nico Streker ist seit sieben Jahren Geschäftsführer der Asspick Versicherungsmakler, einem auf die Wohnungswirtschaft spezialisierten Maklerhaus und Unternehmen der Martens & Prahl Gruppe. Zuvor war er als Maklerbetreuer und Underwriter im Firmengeschäft bei der Allianz tätig und übernahm als Direktionsbevollmächtigter bereits früh Verantwortung auf Versicherer-Seite.
Sebastian Heithoff ist selbstständiger Unternehmensberater im AO- und Maklervertrieb. Sein Schwerpunkt ist die „markante Vertriebskommunikation“, um „Vermittlermarken wirkungsvoll sichtbar und erlebbar zu machen“ – für Kunden, Nachwuchs und alle Stakeholder. Aktuell ist er in Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt (IHK). All seine bisherigen Kolumnen für DAS INVESTMENT lesen Sie hier.