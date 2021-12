Hubert Gierhartz 26.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Kommentar Altersversorgung – der gnadenlose Weg in die Altersarmut?

Jeder Arbeitnehmer, der nach Abschluss eines langen Berufslebens in Rente geht, erhofft sich, dass er sorglos und zufrieden leben kann. Dafür hat er Jahrzehnte in die gesetzliche Rentenversicherung zwangsverpflichtet eingezahlt. Doch wenn der Rentenbescheid kommt, beginnt das böse Erwachen, schreibt Makler Hubert Gierhartz in seinem Kommentar.