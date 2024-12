In Zeiten, in denen vor allem die Gen-Z von den Arbeitgebern flexible Arbeitszeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance verlangen, trifft die 45-jährige Topmanagerin Katja de la Viña die „schwierigste Entscheidung ihres Lebens.“ Und ja, sie tut genau das, was uns angeblich so oft vorgeworfen wird – sie stellt Privates über Karriere.

In einer Welt, in der Börsenkurse, Quartalsberichte und 60-Stunden-Wochen den Takt vorgeben, ist das mehr als mutig. Chapeau!

Katja de la Viña gibt ihren Posten als Vorstandsvorsitzende bei der Allianz Lebensversicherung zu Ende 2024 auf. Der Grund: Sie möchte mehr Zeit mit ihren zwei Kindern verbringen.

Ehrlichkeit statt Floskeln

So offen kommuniziert, hört man diesen Grund selten – meist ist von „persönlichen Gründen“ oder „neuen Herausforderungen“ die Rede. Umso mehr Respekt sollte man dem Entschluss, den de la Viña trifft, zollen. Eine erfolgreiche berufliche Karriere ist wichtig, keine Frage. Doch Zeit mit der eigenen Familie und besonders mit den eigenen Kindern ist nicht zu ersetzen.