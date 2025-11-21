Am Donnerstag passierte etwas Merkwürdiges an der Börse. Nvidia verkündete Zahlen, die eigentlich jeden Investor in Jubelstürme versetzen müssten. Umsatz plus 62 Prozent. Gewinn durch die Decke. Die Nachfrage nach ihren KI-Chips so hoch, dass man mit der Produktion kaum nachkommt.

Die Aktie? Steht immer noch prächtig da. Ein bisschen Gezappel während des Handelstags, klar. Aber im Großen und Ganzen läuft es für Jensen Huang und seine Truppe weiterhin bestens.

Der eigentliche Crash fand woanders statt.

Während Nvidia seinen Siegeszug fortsetzt, brach ringsum alles zusammen, was auch nur entfernt nach künstlicher Intelligenz riecht. Palantir verlor 5,6 Prozent. Oracle 6,6 Prozent. Der Online-Broker Robinhood sackte um über 10 Prozent ab. Der Nasdaq schwankte wie seit Donald Trumps Zolltheater im April nicht mehr – von einem Plus von über 2 Prozent am Morgen zu einem Minus von 2,2 Prozent am Abend.

Das ist so, als würde der Kapitän der Mannschaft ein Tor nach dem anderen schießen – und trotzdem verlassen die Fans scharenweise das Stadion.

Was, bitte schön, ist da passiert?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Das große Misstrauen

Die Antwort ist so einfach wie ernüchternd: Immer mehr zweifeln an der Geschichte. Nicht an Nvidias Geschichte, die stimmt offensichtlich. Sondern an die Geschichte drumherum. An das große Versprechen, dass KI uns alle reich machen wird.

Nvidia verkauft Schaufeln im Goldrausch. Und die Schaufeln gehen weg wie warme Semmeln. Aber die Goldgräber? Die stehen da mit ihren teuren Werkzeugen und fragen sich langsam, ob in diesem verdammten Fluss überhaupt Gold ist.

Amazon steckt Milliarden in Rechenzentren. Microsoft pumpt Unsummen in KI-Forschung. Meta investiert Abermilliarden in Zuckerbergs Vision einer KI-getriebenen Zukunft. Oracle verschuldet sich mit immer komplizierteren Finanzierungskonstruktionen, um beim großen Rennen nicht zurückzufallen.

Und wofür? Damit ein Chatbot mir erklärt, wie man Spiegeleier brät? Für Sprachmodelle, die angeblich Kundenservice-Mitarbeiter ersetzen sollen – und in der Praxis mehr Probleme schaffen als lösen?

Verstehen Sie mich nicht falsch: Künstliche Intelligenz wird die Wirtschaft umkrempeln. Keine Frage. Aber zwischen „KI hat Zukunft“ und „KI rechtfertigt diese Bewertungen“ klafft eine Lücke, durch die ein ganzer Serverpark passt.

Die Börse beginnt das allmählich zu verstehen. Und fragt sich, wann der Return on Invest eigentlich einsetzt. Wann KI also die Gewinne nach oben katapultiert.

Die Enttäuschung der Umstehenden

Während nun viele Unternehmen, die sich eilig KI aufs Türschild geschrieben haben, nun zittern, schwebt Jensen Huang in seiner schwarzen Lederjacke über den Dingen. Er hat leicht reden. Seine Firma verdient bereits prächtig. Für alle anderen ist es immer noch ein Akt des Glaubens.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Aber selbst Nvidias Erfolg reicht nicht mehr, um das Vertrauen in den gesamten Sektor aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil: Je besser Nvidia läuft, desto deutlicher wird, wie sehr alle anderen hinterherhinken.

Das ist das Paradoxe an der Situation. Der Stärkste wird stärker – und macht dadurch die Schwäche der anderen erst richtig sichtbar.

Und dann dieser aufschlussreiche Kontrast: Während Tech abstürzte, legte Walmart um 6,5 Prozent zu. Der gute alte Einzelhandelsriese mit seinen soliden, nachvollziehbaren Geschäftszahlen. Die Flucht in die Sicherheit hat begonnen. Kein gutes Zeichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Die Fed als Nebelfabrik

Als ob das alles nicht schon verwirrend genug wäre, legte die Fed auch noch ihre lang erwarteten Arbeitsmarktdaten vor – Wochen verspätet wegen des Government Shutdowns. Das Ergebnis: 119.000 neue Jobs im September, mehr als erwartet. Klingt gut. Aber die Arbeitslosenquote stieg trotzdem von 4,3 auf 4,4 Prozent. Klingt nicht so gut.

Widersprüchliche Signale, die niemandem wirklich weiterhelfen. Erst recht nicht bei der Frage, ob die Fed im Dezember die Zinsen senkt. Die Protokolle der letzten Sitzung offenbaren tiefe Gräben zwischen Falken und Tauben. Fed-Chef Jerome Powell warnte vorsichtshalber schon mal, dass eine weitere Zinssenkung „keine ausgemachte Sache“ sei.

In so einem Umfeld suchen Anleger Klarheit. Sie finden sie nicht. Also verkaufen sie erst mal.

Die Rückkehr der Schwerkraft

Am Ende, das zeigt sich wieder einmal, unterliegt auch die Börse den Gesetzen der Physik. Man kann Bewertungen nur so lange in die Höhe treiben, bis die Realität zuschlägt.

Nvidia selbst wird diese Phase überstehen. Die verkaufen ja tatsächlich etwas, das die Leute brauchen. Aber der Hofstaat drumherum? Die ganzen Vasallen, die dachten, es reicht, sich in die Nähe des Königs zu stellen?

Für die könnten die kommenden Monate unangenehm werden.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.