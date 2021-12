Kommentar von Björn Drescher „Home Bias“ immer noch besser als Mischfonds

Die Beteiligung an deutschen Aktiengesellschaften hat sich für heimische Fondsanleger in der Vergangenheit gelohnt. Trotz der Gefahr des so genannten „Home Bias“ erscheine ein entsprechendes Sparplan-Investment auch weiterhin vielversprechend für Einsteiger.