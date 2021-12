Kommentar zur EZB-Zinspolitik „Der Albtraum für Sparer geht weiter“

Die EZB will die Zinsen nicht anheben, fasst Thorsten Polleit die wichtigste Botschaft der jüngsten Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen. In einem Kurzkommentar erklärt der Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel, was das für deutsche Anleger bedeutet.