Kommunikationstrainer Stefan Frädrich: „Verkaufen ist wie Flirten“

Was sind die größten Fehler, die der Berater in einem Kundengespräch machen kann?Es gibt zwei große Fehler. Der erste ist, Verkaufsdruck auszuüben, wenn das Gegenüber nicht kaufen will. Dabei ignoriert der Verkäufer alle Signale, die Desinteresse symbolisieren und übt immer mehr Druck aus. Denn Verkaufen ist wie Flirten: Akzeptiert der Mann nicht, dass die Frau kein Interesse an ihm hat und erhöht immer weiter den Druck, holt sie irgendwann das Pfefferspray raus.Und der zweite Fehler?Ist das genaue Gegenteil: Der Kunde zeigt Interesse, aber es kommt trotzdem nicht zu einem Abschluss, weil der Berater sich nicht traut, Initiative zu ergreifen und aktiv zu verkaufen.Das ist schwer zu glauben.Aber wahr. Denn vielen Beratern und Verkäufern fehlt die Eigeninitiative. Sie ist aber eine der Haupteigenschaften, die erfolgreiche von erfolglosen Verkäufern unterscheidet. Im Finanzvertrieb gilt, wie auch in anderen Branchen, die 80-20-Regel: 20 Prozent Top-Verkäufern stehen 80 Prozent Verkäufer gegenüber, die noch deutlich Luft nach oben haben.Und was machen diese 80 Prozent falsch?Viele gehen die Dinge falsch an oder sie trauen sich nicht, aktiv zu werden.Vielleicht sind sie einfach nicht zu Verkäufern geboren?Niemand ist zum Verkäufer geboren – obwohl es natürlich Talente gibt. Nur: Talent alleine reicht nicht. Es müssen auch ständig Fertigkeiten gelernt und geübt werden. Und so können auch weniger Talentierte die Talentierten überholen und top werden. Wichtig dabei ist natürlich der Wille, sich auch mal anzustrengen: Man muss das Verkaufen üben, sein eigenes Kommunikationsverhalten reflektieren, sich mit Fachliteratur zum Thema beschäftigen, Seminare besuchen und Techniken bei erfolgreicheren Kollegen abschauen. Auch Feedback von erfolgreichen Kollegen und Außenstehenden kann hilfreich sein. Dadurch bekommt der innere Schweinehund Tipps, wie das Verkaufen funktioniert. Danach muss das Gehirn die erfolgversprechenden Verkaufstechniken lernen, indem man sie möglichst oft anwendet. Denn unser Gehirn ist plastisch: Es merkt sich alles, was nur häufig genug wiederholt wird.