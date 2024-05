Was steckt hinter der Eskalation bei der Kompass Group? Bisher stritten der alte Vorstand und der Aufsichtsrat vor allem um die Deutungshoheit. Was die Hintergründe der Neugründung einer Gesellschaft fast gleichen Namens sind, wusste die Öffentlichkeit bisher nicht. Die Spur zur Aufklärung führt zu einem kurzen Hinweis in der ersten Pressemitteilung der neu gegründeten Kompass Group Deutschland AG. Dabei ging es um das Ausscheiden der Minderheitsaktionärin Deutsche Treuwert Wealth Management AG (DTW) und deren Vorstand Dr. U. Dieser ist zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Kompass Group AG. Auf die Fragen von DAS INVESTMENT antwortete U. selbst nicht, stattdessen seine anwaltliche Vertretung, die zugleich angab, dass keine Berechtigung zur namentlichen Nennung ihres Mandanten bestehen würde. Anwaltliche Compliance-Untersuchung DAS INVESTMENT liegt exklusiv der Zwischenbericht im Rahmen einer Compliance-Untersuchung der Wiesbadener Rechtsanwaltskanzlei...

Was steckt hinter der Eskalation bei der Kompass Group ? Bisher stritten der alte Vorstand und der Aufsichtsrat vor allem um die Deutungshoheit. Was die Hintergründe der Neugründung einer Gesellschaft fast gleichen Namens sind, wusste die Öffentlichkeit bisher nicht.

Doch dazu kam es letztlich nie, wobei unklar ist, warum nicht. Zur Richtigkeit der Darstellung einer Finanzierungsvereinbarung vom 21. August 2023 mit dem genannten Investitionsvolumen in dem Bericht und der Frage, warum diese nie umgesetzt wurde, schreibt die Anwältin von U. lediglich: „Das ist so nicht korrekt.“

Sicher ist: Die Gründung einer Aktiengesellschaft erfolgte im September 2023 samt Konstituierung des Aufsichtsrats, in dem DTW-Vertreter U. zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Damals hieß es noch von Schmidt: „Wir freuen uns, für unser Aufsichtsgremium derart kompetente und erfahrene Experten gewonnen zu haben. Sämtliche Mitglieder waren der Kompass Group schon zuvor verbunden und werden unseren gemeinsamen Wachstumskurs auch weiterhin aktiv unterstützen.“

Schneller Sinneswandel beim Vorstand

All das ging vergleichsweise schnell vonstatten. Für die jungen Kompass-Macher, die offenbar dringend weitere Investoren brauchten, womöglich zu schnell. Denn schon kurze Zeit später schien es, als wollte man die DTW und U. wieder loswerden. Der Vorstand störte sich augenscheinlich spätestens Anfang Dezember an der negativen medialen Berichterstattung rund um das Firmennetzwerk des Investors U.. Konkret im Raum stehen Vorwürfe der Untreue und Verstöße gegen die Prospektverordnung im Zusammenhang mit der Anlage von Geldern von Wohnungseigentümergemeinschaften.

U. lässt über seine Anwältin hierzu mitteilen, die Berichterstattung sei teilweise unkorrekt oder beinhalte rufschädigende Meinungsäußerungen. Keine der in der Medienberichterstattung benannten Eigentümergemeinschaften sei finanziell geschädigt worden.

Firmen-Verbindungen von Aufsichtsratsmitglied im Zentrum der Kritik

In den Medienberichten geht es in erster Linie um die Geschäftspraktiken der Consigma Holding AG, bei der U. Vorstandsvorsitzender ist, und der Deutsche Rücklagen GmbH (DR), die ihren Kunden von der DTW entwickelte Finanzprodukte anbietet. Der Zwischenbericht rechnet U. als Unternehmensgründer der DR zu.

Laut eines Screenshots vom 22. Februar 2024, der unserer Redaktion vorliegt, hieß es auf der Website des Unternehmens zum damaligen Zeitpunkt: „Die DR Deutsche Rücklagen gehört zu einem Unternehmensnetzwerk, das maßgeblich von zwei Personen gesteuert wird: Herr Stefan Meurer und Herr Dr. U..“ Diese Inhalte finden sich aktuell auf der Website nicht mehr.

Die These dazu lautet: Die Berichterstattung über die Unternehmen, die mit U. in Verbindung stehen, stellt ein Reputationsrisiko für die Kompass Group dar, da sie laut Bericht leicht mit U. in Verbindung zu bringen sei. Dass die bisherigen Gesellschafter sich dennoch für die DTW als neue Miteigentümerin entschieden, erklärt der Pressesprecher der neu gegründeten Kompass Group Deutschland auf Nachfrage so: „Zum Zeitpunkt des Einstiegs der DTW bei Kompass haben die Vorstände von etwaigen Unregelmäßigkeiten bei den genannten Unternehmen oder einer Berichterstattung darüber keinerlei Kenntnis gehabt.“

Wurde Rückkaufangebot abgelehnt?

In Folge der Medienberichte kam das Thema Ende des Jahres 2023 auf die Agenda. Schmidt und seine Vorstandskollegen hätten demnach U. vorgeschlagen, die relevanten Anteile zurückzuerwerben und ihm nahegelegt, auf sein Aufsichtsratsmandat zu verzichten. Eine Abbestellung von seinem Posten habe man verhindern wollen. Ein Angebot von 300.000 Euro zum Rückkauf der DTW-Anteile habe U. demnach aber abgelehnt und selbst zwei Millionen Euro verlangt. Eine Erklärung, wie es zu den drastisch unterschiedlichen Preisvorstellungen kam, gibt es nicht.

Die Anwältin von U. schreibt dazu: „Zu internen Vorgängen zwischen Aufsichtsrat, Anteilseignern, Investoren und dem Vorstand werden wir aus Gründen der gesetzlich vorgeschriebenen Vertraulichkeit (§ 116 AktG) keinerlei Auskunft geben. Fakt ist, dass kein Rückkauf stattfand.“

Vorwürfe einer Medienkampagne

Der genannte Zwischenbericht zeigt Auszüge aus der Whatsapp-Kommunikation und dem E-Mail-Verkehr zwischen Schmidt und U.. Demnach soll U. die Berichterstattung über die genannten Unternehmen als „böswillige Intrige, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat“, bezeichnet haben.

Insbesondere legen die Gesprächsverläufe nahe, dass U. ein Reputationsrisiko offensichtlich nicht anerkannte, da er die Vorwürfe für ungerechtfertigt hielt. Dabei berief er sich auf solche Medienberichte, die nach erfolgreicher juristischer Intervention gelöscht oder zumindest abgeändert worden seien. Der Bericht legt weiterhin nahe, dass er zudem davon ausging, dass auch die noch zugänglichen Veröffentlichungen in naher Zukunft gelöscht werden würden.

Quelle: Screenshot Zwischenbericht Rechtsanwalt Prof. Dr. Alfred Dierlamm.

Zu den Aussagen über die Bewertung der Bericherstattung durch U. will seine Anwältin selbst keine Stellung nehmen. Persönliche Kommunikation würde ebenfalls der Vertraulichkeit unterliegen. Und weiter: „Richtig ist, dass die Consigma und die Deutsche Rücklagen rechtliche Schritte gegen die ARD eingeleitet haben, da viele der getätigten Aussagen entweder unkorrekt sind oder aber rufschädigende Meinungsäußerungen beinhalten.“

Maßgebliche Presseberichte weiterhin auffindbar

Tatsache ist, dass auch heute noch maßgebliche Veröffentlichungen, die sich mit Geschäftspraktiken von Consigma und DR befassen, auffindbar sind. Sie sind zudem mit Transparenzhinweisen versehen. Neben den betroffenen Wohnungseigentümern äußern sich darin auch Rechtsanwälte und ein Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger kritisch zu dem Geschäftsgebahren beider Unternehmen und sprechen von unrechtmäßigen Handlungen.

Unter den Veröffentlichungen ist ein Bericht des Bayerischen Rundfunks aus der Sendung „Report München“ vom 28. November 2023 mit dem Titel „Das fragwürdige Verhalten einer Hausverwaltung“. Online ist auch ein Text-Beitrag des Senders mit dem Titel: „Fragwürdiges Geschäft mit Rücklagen von Wohnungseigentümern“ zu finden. Dieser stammt erst vom 27. März 2024. In beiden Veröffentlichungen ist unter anderem von 16 rechtskräftigen Urteilen in Bayern gegen Consigma-Hausverwaltungen die Rede.

Bafin mit aktueller Warnung in Sachen Deutsche Rücklagen

Jenseits der aufgeführten Berichterstattung verweist der Zwischenbericht auch auf einen Hinweis der Finanzaufsicht Bafin vom 21. Februar 2024. In der Bekanntmachung wird die DR verdächtigt, ihre Inhaberschuldverschreibung „Rücklagen Anleihe 2026“ ohne den erforderlichen Wertpapierprospekt in Deutschland öffentlich anzubieten.

Mittlerweile gibt es sogar eine Warnung der Bafin vom 21. März 2024. Darin ordnet die Behörde mit Bescheid vom 12. März 2024 an, „dass die in Tauberbischofsheim ansässige DR ihr Kreditgeschäft einstellen und abwickeln muss. Sie hat dafür keine Erlaubnis.“ Der Bescheid sei der Veröffentlichung auf der Seite der Bafin nach sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.

Kommt es zeitnah zu Ermittlungsverfahren?

Die Bafin-Warnung greift auch ein aktueller Fernsehbeitrag von „Report München“ vom 30. April auf. Die Vorwürfe aus dem November-Bericht zum Umgang mit WEG-Geldern und zu den Investitionen in Anleihen der DR werden darin in weiten Teilen wiederholt. Die Consigma weist die Würfe derweil erneut zurück. Weiter heißt es in dem Bericht: „Inzwischen befassen sich nach Recherchen von BR und HR drei Staatsanwaltschaften mit dem Fall.“ Allerdings hätten die Staatsanwaltschaften in Stuttgart, Darmstadt und Wiesbaden bisher kein Ermittlungsverfahren eröffnet.

D&O-Deckung von der Allianz wegen negativer Presse abgelehnt

Doch das ist noch nicht alles in Sachen eines möglichen Reputationsrisikos: Der Dierlamm-Bericht nimmt Bezug auf eine Anfrage zwecks Deckungsübernahme in Form einer Vermögensschadenhaftpflicht und einer D&O-Versicherung für die DR und ihre Verantwortlichen. Diese sei von der Allianz-Versicherung mit Verweis auf die öffentliche Berichterstattung über die DR im Zusammenhang mit der Entnahme von Geldern aus den Instandhaltungsrücklagen von Wohnungseigentümergemeinschaften abgelehnt worden.

Wörtlich zitiert wird in dem Bericht die E-Mail eines Allianz-Mitarbeiters: „Unabhängig davon, dass wir uns im Bereich der Kapitalanlagegesellschaften seit Jahren (...) tendenziell nicht mehr engagieren, sprächen auch die aktuellen Artikel, in welchen der Kunde erwähnt wird, gegen eine Zeichnung des Risikos.“

Anteilsverkauf an Beteiligungsgesellschaft sollte Problem lösen

In einem mutmaßlichen Workshop des Aufsichtsrats Mitte Dezember 2023 glaubte U. offenbar, das Problem bereits aus der Welt geschafft zu haben. In einem erst knapp zwei Monate später versandten Protokoll zu dem Treffen heißt es: „Um die Sorgen des Vorstands, dass der Vorgang zu einer Belastung der Wachstumsstory der Kompass führen könnte, auszuräumen, hat die DTW, vertreten durch die beiden Vorstandsmitglieder Meurer und Dr. U. angeboten, die Aktien der DTW an eine Beteiligungsgesellschaft der beiden Privatpersonen Meurer und Dr. U. zu veräußern. Diese Transaktion wurde noch am selben Abend vollzogen und durch den Aufsichtsrat der DTW im Rahmen einer außerordentlichen AR-Sitzung genehmigt.“

Unterschiedliche Positionen zur Niederlegung des Mandats

Zudem berief sich U. laut Bericht auf einen einstimmigen Beschluss des Gremiums, in dem ihm das Vertrauen ausgesprochen wurde. Der Vorstand kritisiert hieran, dass U. nur eine Passivstellung seines Mandats zur Abstimmung angeboten habe, nachdem er ihnen gegenüber angeblich angekündigt hatte, sein Amt bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen lassen zu wollen. Dazu sagt wiederum die Anwältin von U.: „Der Vorgang ist nicht korrekt wiedergegeben.“ Der Aufsichtsratsvorsitzende Coenen bestätigt seinerseits den einstimmigen Beschluss, mit welchem U. das Vertrauen ausgesprochen wurde.

Worüber wurde beim Aufsichtsratstreffen wirklich geredet?

Auf die wiederholte Nachfrage zu den eigentlichen Vorwürfen gegen U. und deren Thematisierung innerhalb des Aufsichtsrats will Coenen indes nichts sagen. Laut des Berichts hat sich U. während des Aufsichtsratstreffens im Dezember sehr ausführlich zu den gegen ihn betreffenden negativen Medienberichten geäußert. Das bestätigt auf telefonische Nachfrage auch ein weiteres Aufsichtsratsmitglied gegenüber DAS INVESTMENT.

Auf die Frage an U., ob er beim Aufsichtsratstreffen dargelegt hat, dass aus seiner Sicht die Berichterstattung über die Deutsche Rücklagen und mit ihr verbundene Unternehmen kein Reputationsrisiko für die Kompass Group darstellt, antwortet seine Anwältin so: „Die beiden Angelegenheiten haben nichts miteinander zu tun. Das ungerechtfertigte Herstellen eines Bezugs zwischen den Unternehmen soll offensichtlich eine Rufschädigung eines Aufsichtsratsmitglieds herbeiführen.“

Unklarheit und Streit über Anteilsübertragung

Am 9. Februar 2024 reagierte Schmidt auf das Protokoll des Aufsichtsratstreffens. Er wies in einer E-Mail mit dem Betreff „Klärungsbedarf“ an Coenen, die Teil des Zwischenberichts ist, darauf hin, dass eine Anteilsübertragung satzungsgemäß unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionärsversammlung stehe. Er bat um Aufklärung, ob die Übertragung an die dem Vorstand unbekannte Firma rechtsgültig oder ungültig sei.

Einen Tag später kam als Reaktion darauf eine E-Mail von U., aus der der Bericht zitiert. Demnach habe eine Notwendigkeit, dass die DTW aus dem Aktionärskreis von Kompass ausscheidet, um nicht mehr mit der im Medienfokus stehenden DR in Verbindung gebracht werden zu können, nicht mehr bestanden. Als Begründung führte er an, dass die DTW ihre eigenen Anteile an der DR schon längst verkauft habe. Das habe er auch bereits beim Dezember-Treffen deutlich gemacht.

Insoweit stelle sich die nachfolgende Maßnahme, nämlich auch die Kompass-Anteile zu übertragen, aus Sicht von U. nur als Ausdruck des guten Willens gegenüber dem Vorstand und Teil einer mündlichen Absprache mit diesem am Vorabend des Aufsichtsratstreffens dar. Doch dieser Darstellung widerspricht der Sprecher der Kompass Group Deutschland: „Eine solche Zustimmung hat es nie gegeben.“ Den Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionärsversammlung räumte U. in der zitierten E-Mail ein. Aus seiner Sicht könne die DTW mithin aber Eigentümerin der Anteile bleiben, wenn die Aktionäre auf den Verkauf nicht mehr bestehen.

Anwaltskanzlei widerspricht Darstellung

Offenbar also alles kein Problem. Doch das sieht die untersuchende Rechtsanwaltskanzlei Dierlamm in ihrem Bericht ganz anders. Sie bewertet die Aussage aus der E-Mail von U. als den Versuch, eine satzungswidrige Handlung zu rechtfertigen, indem U. auf vorangegangene Kritik der Vorstände reagierte. Eine Zustimmung zur Anteilsübertragung habe zu keiner Zeit stattgefunden. An deren Erfordernis besteht aus Sicht der Kanzlei kein Zweifel. Die Entscheidung des Aufsichtsrats sei „schwebend unwirksam“ und es sei weiterhin davon auszugehen, dass die DTW Eigentümerin der Kompass-Anteile ist.



Übertragungen ungeeignet zur Abwendung des Reputationsrisikos

Das von U. angeführte Argument des vorherigen Verkaufs der DTW-Anteile an der DR sei dem Zwischenbericht nach wiederum nicht geeignet gewesen, Reputationsrisiken zu beseitigen. Diese Risiken bestanden und bestehen laut Einschätzung der Kanzlei Dierlamm primär auf der Grundlage einer Verbindung der DR zu der Person U., nicht aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Verbindung der DTW mit der DR.

Das gleiche gelte auch für die Übertragung der Kompass-Anteile. Unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Übertragung steht für die Kanzlei Dierlamm fest, dass die vermeintliche neue Eigentümerin genauso zu U. zurückzuverfolgen ist. Eine einfache Eingabe des Namens der Gesellschaft bei Google bestätigt diese Behauptung bereits. Im dritten Eintrag der Ergebnisübersicht taucht der Name U. in der Überschrift auf.

Reputationsrisiken würden neue Investoren abschrecken

Obwohl es sich nur um einen Zwischenbericht handelt, kommen die Anwälte zu einem klaren Urteil und bejahen mögliche Reputationsrisiken. Die Konsequenzen betreffen aus ihrer Sicht vor allem die Frage des Neueinstiegs von Investoren. So stellt der Bericht fest, dass sämtliche bekannte Umstände durch einen potentiellen Investor im Rahmen einer Geschäftspartner-Compliance-Prüfung identifiziert werden könnten und zum Scheitern einer Geschäftsbeziehung führen würden. Die Reputationsrisiken, die schon bei einem Verdacht des Vorliegens der dargestellten Tatsachen bestehen, sprechen gegen die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit der Kompass Group, so der Bericht.

Heißt im Klartext: Mit U. an Bord bestehe keine realistische Chance auf neue Investoren.

Ob die Kanzlei Dierlamm auch noch einen Abschlussbericht präsentieren wird, ist derweil unklar. Laut Ihrer Darstellung hat U. auf einen umfangreichen Fragenkatalog mit Fristsetzung bis 19. April 2024 nicht reagiert. Seine Anwältin schreibt dazu: „Diese Frage betrifft Interna, die ebenfalls der Vertraulichkeit unterliegen. Der Aufsichtsrat der Kompass Group AG hat keine Compliance-Untersuchung veranlasst oder den Vorstand autorisiert, ein solches Verfahren einzuleiten.“