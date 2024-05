Um die deutsche Insurtech-Szene ist es derzeit wahrlich nicht gut bestellt. Zuletzt machten Enthüllungen rund um Wefox Schlagzeilen. Vergangene Woche kamen Meldungen von der Kompass Group hinzu, einem deutlich kleineren und bisher weit weniger auffälligen Marktteilnehmer aus Karlsruhe. Es ging um eine Unternehmensneugründung unter fast gleichem Namen und um die Entlassung der bisherigen Vorstände durch den Aufsichtsrat. Das Unternehmen existiert seit 2020 und betätigt sich im Makler-Aufkäufermarkt.

Der Konflikt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat schaukelte sich seit in den vergangenen Tagen weiter hoch. In Verbindung mit manchen Aussagen der Protagonisten dürfte es sich um eine Auseinandersetzung in bislang beispielloser Form im Insurtech-Umfeld handeln. Eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse.

Zwei Pressemitteilungen an einem Tag

Vergangene Woche Dienstag wurden zwei Pressemitteilungen veröffentlicht. Von Vorstandsseite hieß es, dass seit April sämtliche Geschäftsbereiche der Kompass Group AG auf die zuvor gegründete Kompass Group Deutschland AG übertragen wurden. Ein Blick ins Handelsregister bestätigt den Eintrag des neuen Unternehmens zum 11. April. Die Geschäftsadresse beider Kompass-Firmen ist identisch. Die Kompass Group Deutschland teilte mit, dass die bisherige Kompass Group kein operatives Geschäft mehr enthält und nur als Mantelgesellschaft verbleibt.

Trennung von Minderheitsaktionärin im Zuge der Neugründung

Hintergrund der Maßnahme ist offensichtlich die bereits vor Monaten angestrebte Trennung von der bisherigen Minderheitsaktionärin Deutsche Treuwert Wealth Management (DTW). Sie ist bei der neuen Kompass-Gesellschaft nicht mehr vertreten, ebenso mit der Gesellschaft assoziierte Personen. Das Unternehmen hält bei der Kompass Group knapp unter zehn Prozent der Anteile.

Das Insurtech führe sein Geschäft mit dem bekannten Vorstandsteam fort und befinde sich aktuell im Austausch mit Investoren und potenziellen Übernahmezielen. Operativ ändere sich für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner nichts. „Wir versprechen uns von der neuen Eigentümerstruktur einen verbesserten Zugang zu potenziellen Investoren und werden handlungsfähiger“, sagte Matthias Schmidt, Gründer der alten Kompass-Gesellschaft und laut Pressemitteilung neuer Vorstandsvorsitzender der Kompass Group Deutschland.

Aufsichtsrat entlässt den Vorstand

Am selben Tag wurde auch eine Pressemitteilung von Hans-Gerd Coenen, Aufsichtsratsvorsitzender der Kompass Group, im Namen des Gremiums publik. Dieser teilte mit, dass der Aufsichtsrat bei seiner letzten Sitzung zwei Vorstände der Kompass Group mit sofortiger Wirkung freigestellt habe. Gemeint waren Schmidt und Vertriebsvorstand Markus Renziehausen. Das Vorstandsmandat von René Jerome Fuchs sei bereits im Vorfeld beendet worden. Im Vorstand verbleibe allein Sandro Scheffler. Noch moderat im Ton war von nicht gerechtfertigtem Vertrauen in die junge Führung des Unternehmens die Rede. Konkret zu den Gründen der Abberufung erfuhr man indes nichts.

Ist Neugründung ein Wettbewerbsverstoß?

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT gab Coenen zu verstehen, nichts von den Plänen einer Neugründung gewusst zu haben. Aus seiner Sicht verstoßen die parallele Gründung einer quasi gleichlautenden Gesellschaft mit gleichem Gesellschaftszweck offensichtlich gegen das Wettbewerbsrecht. Zudem bestreitet er, dass die Kompass Group kein operatives Geschäft mehr betreibt: „Ich kann nicht nachvollziehen, wie die handelnden Personen der Kompass Group Deutschland AG zu dieser Einschätzung kommen“, sagte er.

Bisherige Kompass-Gesellschaft beantragt einstweilige Verfügung

Nach vielen Medienberichten über die Kompass-Irritationen legte der Aufsichtsrat gestern nach. Man sei mit einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Mannheim gerichtlich gegen „die falsche und irreführende Tatsachenbehauptung einer neu gegründeten Gesellschaft vorgegangen, die sich wahrheitswidrig als Rechtsnachfolgerin unter neuem Namen Kompass Group Deutschland AG vorgestellt hatte“. Schmidt und Renziehausen habe man wegen grober Pflichtverletzungen und Illoyalität entlassen müssen, so Coenen.

„Wir mussten feststellen, dass ich diese jungen und unerfahrenen Vorstände gegen die eigenen Gesellschafter und Finanzgeber stellen, indem sie noch im Amt eine neue Gesellschaft fast gleichen Namens als Mitbewerber gegründet haben“, sagte Coenen weiter. Auch diese wolle sich als eine Plattform für Finanzberater und Versicherungsvermittler etablieren. „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten.“ Sollte der Antrag juristisch erfolgreich sein, drohe den Machern der neuen Kompass-Gesellschaft angeblich eine Strafe von 250.000 Euro.

Geschäftsbereiche und Bilanzpositionen angeblich nicht übertragen

Medien, Geschäftspartner und Kunden hätten durch das Auftreten der neuen Kompass-Gesellschaft fälschlicherweise denken sollen, die Kompass Group habe sämtliche Geschäftsbereiche, wie auch die Bilanzpositionen auf die neue Gesellschaft übertragen. „Dies ist alles nicht richtig, sondern eine gezielte Täuschung, sowohl über die Identität und Struktur des Unternehmens, das Vermögen sowie gewerbliche

Schutzrechte“, sagte der neu berufene Vorstand Nicos Pohland. „Das Verhalten der beiden Ex-Vorstände ist in höchstem Maße geschäftsschädigend und für uns als Unterstützer und Förderer einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung nicht nachvollziehbar“, ergänzte Coenen.

Man werde das Geschäft der Kompass Group wie geplant fortsetzen und sei dazu bereits jetzt mit Geschäftspartnern und Investoren im Gespräch. Coenen: „Außerdem werden wir gemeinsam mit einem unserer Aktionäre einen neuen Fonds im Volumen von mehreren hundert Millionen Euro auflegen, um die weitere Wachstumsfinanzierung zu gewährleisten.“ Dabei dürfte es sich um die DTW handeln.

Neue Kompass-Gesellschaft: Einstweilige Verfügung nicht erfolgreich

Wie zu erwarten, reagierte die neue Kompass-Gesellschaft zeitnah und veröffentlichte heute eine Stellungnahme. Wichtigste Botschaft: Das Landgericht Mannheim habe dem Antrag auf einstweilige Verfügung der Kompass Group nicht stattgegeben. Stattdessen sei zunächst eine mündliche Verhandlung in einigen Wochen anberaumt worden. Schon vor Tagen hatte ein Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT versichert, dass alle relevanten Geschäftsbereiche und Bilanzposten übertragen worden seien. Schmidt sagte wiederum in einem Interview, dass es keine Zweifel an den Eigentumsverhältnissen gebe.

Will der Aufsichtsrat nur ablenken?

„Wir betrachten die Vorwürfe der Kompass Group AG als haltlos und haben bereits Schritte eingeleitet, um gegen diese bewusste Rufschädigung anwaltlich vorzugehen. Aus unserer Sicht dient diese Diskreditierung allein dem Versuch, die Kompass Group Deutschland AG als Mitbewerber zu verdrängen“, schreibt das Unternehmen in seiner aktuellen Pressemitteilung. Angedeutet wird, dass die Vorgehensweise des Aufsichtsrats ein Ablenkungsmanöver wegen negativer Berichterstattung über eines ihrer Mitglieder sei. DAS INVESTMENT sind die Vorwürfe bekannt und hat die betreffende Person bereits um umfangreiche Stellungnahme gebeten.

Auf den ersten Blick sieht alles aus wie zuvor

Derweil soll bei der neuen Kompass-Firma geschäftlich anscheinend alles so weiterlaufen wie bisher. Bis auf die erste Pressemitteilung enthält die Unternehmens-Website keine Hinweise auf die Geschehnisse im Hintergrund. Auch der bei Linkedin umtriebige Schmidt geht auf den hausinternen Konflikt nicht ein. Auf seiner Seite, die mehr als 3.300 Follower hat, nennt er sich weiterhin CEO der Kompass Group.

Tatsächlich ist Schmidt noch nicht einmal Vorstandsvorsitzender seines neuen Unternehmens Kompass Group Deutschland. Als einziger Vorstand ist laut Handelsregister René Fuchs bestellt. Auf Nachfrage teilte der Kompass-Sprecher DAS INVESTMENT hierzu mit, dass es in den kommenden zwei bis drei Wochen eine Hauptversammlung geben werde. Die Gesellschafter, die aus den Reihen des bisherigen Vorstands bestehen, seien sich über die Zusammensetzung und Fortführung im bisherigen Vorstandsteam einig.

Alte Vorstände sind nur designierte neue Vorstände

Zwischenzeitlich hat das Unternehmen reagiert und auf der Website den Hinweis ergänzt, dass Schmidt, Fuchs und Renziehausen nur designierte Vorstände seien. Mittlerweile ganz verschwunden aus der Führungsmannschaft der neuen Kompass-Gesellschaft ist Sandro Scheffler. Er wurde vergangene Woche auf der Website des Unternehmens noch gezeigt. Nun heißt es vom Unternehmenssprecher: „Er wird in Zukunft kein Vorstand mehr sein und sich um das operative Geschäft kümmern. Er bleibt der Kompass Group Deutschland aber erhalten. Diese Entwicklung war länger geplant.“

Welcher Gesellschaft Scheffler tatsächlich zuzurechnen ist, bleibt derzeit unklar. Wie viele andere offene Fragen auch: beendet ist das Thema Kompass Group noch lange nicht.