Komplettausstieg bis 2040 Die Allianz macht Schluss mit der Kohle

Der Versicherer Allianz will mithelfen, dem Klimawandel entgegenzuwirken: Bis zum Jahr 2040 will der Konzern nichts mehr mit Kohlekraftwerken und Kohleabbau zu tun haben. In Zukunft wolle man nicht nur in der Kapitalanlage, sondern auch bei Versicherungsgeschäften entsprechend dem Pariser Klimaabkommen handeln, teilte die Allianz mit.