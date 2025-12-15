Wer durch die Bürotürme der Finanzmetropolen wandert, kennt die charakteristische Ästhetik: bodentiefe Fenster rahmen Stadtpanoramen, Glas und klare Linien dominieren. Die Konferenzräume der meisten Vermögensverwalter sprechen eine gemeinsame Designsprache – zurückhaltend, professionell, auf das Wesentliche reduziert. Der spektakuläre Ausblick ist oft der Star dieser Räume, und das aus gutem Grund: Er soll Weitblick symbolisieren, eine zentrale Tugend der Branche.

Doch es geht auch anders. Einige Häuser brechen bewusst mit der Uniformität und schaffen Räume, die Geschichten erzählen, Haltung vermitteln und Teamarbeit neu definieren. Sie haben verstanden: In Zeiten hybrider Arbeitsmodelle müssen Konferenzräume mehr bieten als nur einen spektakulären Ausblick.

Wer das Empire-Zimmer in der Villa Mumm betritt, dem Deutschlandsitz von Fidelity in Kronberg im Taunus, fühlt sich wie in eine andere Zeit versetzt. Die original erhaltene Stuckornamentik an der Decke erzählt von vergangenen Epochen, Erntedank-Motive aus Früchten und Blüten säumen den Stuckkranz. In die Ellipse sind – schon historisch – sichtbare Glühbirnen integriert, deren Fassungen in Stuckkelche gefasst sind. Die brüstungshohe Wandvertäfelung aus Nussbaumholz glänzt im warmen Schellack-Finish.

„Empire“-Raum bei Fidelity in Kronberg | Bildquelle: Fidelity

Die Geschichte des Hauses liest sich wie ein Roman: 1909 ließ der Bankier Fritz Mumm von Schwarzenstein die Villa im Neobarockstil errichten. Nach bewegten Jahren als Kriegslazarett und Flüchtlingswohnheim erwarb Fidelity 1999 das verfallene Anwesen. Bei der aufwendigen Restaurierung orientierte man sich an alten Fotoalben der Familie Mumm – eine Liebeserklärung an die Historie, die 2004 mit dem Kronberger Denkmalpreis gewürdigt wurde.

Heute durchbricht moderne Konferenztechnik die historische Idylle. Hochauflösende Monitore und Mikrofone machen das ehemalige Speisezimmer zum hybriden Meeting-Hub. Hier trifft sich wöchentlich das deutsche Wholesale-Team – mal komplett vor Ort, mal zur Hälfte zugeschaltet aus dem Homeoffice.

Villa Mumm bei Frankfurt | Bildquelle: Fidelity

Diese Verschmelzung von Alt und Neu spiegelt einen Wandel wider, der die gesamte Finanzbranche erfasst. Denn seit Corona sind Büros nicht mehr das, was sie einmal waren. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Weltweit sank die durchschnittliche Büroauslastung laut einer Auswertung von CBRE auf magere 35 Prozent – ein Rückgang um 45 Prozent gegenüber der Vor-Corona-Zeit. In den USA bleibt jedes fünfte Büro ungenutzt.

Das Büro wandelt sich vom reinen Arbeitsort zum Ort der Begegnung und des Austauschs. Diese Transformation fordert Asset Manager besonders heraus. Ihre Geschäftsmodelle leben von Vertrauen, persönlichen Beziehungen und spontanen Ideen – Qualitäten, die sich schwer digitalisieren lassen.

Das Frankfurter Bankhaus Metzler antwortet darauf mit einem Raumkonzept, das Kontinuität zelebriert. Der Hauptsitz in der Untermainanlage beherbergt zwölf Konferenzräume, die Funktionalität mit historischem Bewusstsein verbinden. Im größten Besprechungsraum blicken die Porträts prägender Persönlichkeiten der Familie von Metzler von den Wänden. Schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es am vorherigen Standort in der Großen Gallusstraße einen ähnlich gestalteten Raum.

Blick in den Konferenzraum des Bankhaus Metzler | Bildquelle: Metzler

Der massive Holztisch, die Polsterstühle, die Ahnenporträts – all das wurde bewusst in die Gegenwart übertragen. Heute tagt hier regelmäßig der Vorstand, der Aufsichtsrat kommt zusammen, Anlageausschüsse beraten über Strategien. Die diskret verbaute moderne Konferenztechnik ermöglicht dabei nahtlos hybride Formate.

Wellington Management interpretiert das Thema Zusammenkunft radikal anders. Im Bostoner Finanzviertel beginnt jeden Morgen ein globales Ritual: das Morning Meeting. Was 1958 als informeller Kaffeeklatsch von vier jungen Investoren begann – Nick Thorndike, Bob Doran, Steve Paine und George Lewis –, ist heute eine ausgeklügelte Choreografie globaler Zusammenarbeit.

Die speziell konzipierten Räume in allen 14 Wellington-Niederlassungen weltweit wirken wie Amphitheater im Miniaturformat. Kompakte, ansteigende Sitzreihen fördern den schnellen Ideenaustausch. An der Frontwand flimmern Dutzende Bildschirme mit Echtzeitdaten von über zwei Millionen Wertpapieren. Über 750 Investmentprofis können sich per Video zuschalten – aus London, Singapur oder San Francisco.

Blick in den Morning-Meeting-Saal in Boston bei Wellington Management | Bildquelle: Wellington

„Das tägliche Zusammenkommen macht uns in vielerlei Hinsicht besser: Wir lernen uns gegenseitig kennen, entwickeln Ideen für unsere Kunden und beginnen Investitionsdiskussionen, die uns dazu anregen, tiefer nach Erkenntnissen zu suchen“, sagt Portfoliomanagerin Tara Stilwell.

Dieses Denken zeigt sich auch in der Struktur des Unternehmens. Wellington Management verzichtet bewusst auf einen Chief Investment Officer als oberste Instanz. Die Moderation rotiert wöchentlich, niemand gibt die Richtung vor. Diese demokratische Struktur ist programmatisch – das Unternehmen glaubt, dass die Komplexität moderner Märkte keine Hierarchien verträgt, sondern kollektive Intelligenz erfordert.

Einen poetischeren Ansatz wählt die Emerging- und Frontier-Markets-Boutique Global Evolution, Tochter von Generali Investments mit Sitz im dänischen Kolding. Der Afrika-Raum ist mehr als ein Meetingspace – er ist eine Liebeserklärung an einen Kontinent. Das renommierte dänische Architekturbüro Form3 schuf einen Raum, der die Seele Afrikas widerspiegelt.

Blick in den Konferenzraum bei Global Evolution | Bildquelle: Global Evolution

Kunsthandwerk und Skulpturen säumen die Wände, sorgfältig ausgewählt auf den zahlreichen Reisen der Mitarbeiter durch Afrika. Jedes Stück dient als greifbare Erinnerung an die Orte und Menschen, deren Zukunft das auf Schwellenländer spezialisierte Unternehmen mitgestalten will.

Hier manifestiert sich eine Philosophie: Investieren bedeutet für Global Evolution mehr als Zahlen zu analysieren. Es bedeutet, Kulturen zu verstehen, Verbindungen zu knüpfen, Teil einer größeren Geschichte zu werden.

Natürlich haben auch die charakteristischen Glaswände ihre Berechtigung. Sie symbolisieren Transparenz in einer Branche, die lange mit Geheimniskrämerei assoziiert wurde. Neutrale Farben lenken nicht ab, der Fokus bleibt auf dem Gespräch. Es ist eine Ästhetik der Zurückhaltung, die ihre eigene Eleganz besitzt.

Dennoch hat die Pandemie die Karten neu gemischt. Studien zeigen: Die Zahl der Meetings stieg um 12,9 Prozent, ihre Dauer sank um 20 Prozent. Die meisten Unternehmen bieten mittlerweile flexible Arbeitsformen an – 2019 waren es nur 14 Prozent. Mitarbeiter wollen Umfragen zufolge künftig etwa ein Drittel ihrer Zeit außerhalb des Büros arbeiten.

Die Antworten der Branche sind vielfältig. Fidelity Investments strukturiert radikal um: Der Bostoner Konzern verlässt seinen 14-stöckigen Firmensitz in der 245 Summer Street für ein kompakteres, moderneres Gebäude. Offene Begegnungszonen ersetzen anonyme Großraumbüros. Kaffeebars, Fitnessbereiche und dedizierte Videocall-Räume verwandeln das Office in einen Ort des Erlebens.

Neuer Sitz von Berenberg in der City Nord | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Auch Berenberg schreibt ein neues Kapitel seiner 435-jährigen Geschichte. Im Herbst 2025 tauschte Deutschlands älteste Privatbank den Sitz an der Hamburger Binnenalster gegen einen Neubau in der City Nord. Der Ipanema-Turm verkörpert eine neue Arbeitsphilosophie: weniger Einzelbüros, mehr Begegnungsflächen. Denkzellen für Konzentration, flexible Meetingräume für Kollaboration. Die Krönung bildet der „Marktplatz“ im Dachgeschoss – ein Ort für Networking-Events mit Panoramablick über Hamburg.

Diese Räume verkörpern unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage: Wie schaffen wir Orte, die Menschen zusammenbringen? Bei Global Evolution erzählen sie von der Verbundenheit mit Investmentregionen. Bei Wellington von kollektiver Intelligenz. Bei Metzler von der Kraft der Tradition. Bei Fidelity von der Synthese aus Historie und Moderne.

Das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis unserer Zeit: Büros mögen als reine Arbeitsplätze an Bedeutung verloren haben. Denn in Ruhe arbeiten kann man auch zu Hause. Als Orte der Begegnung, der Kultur und der gemeinsamen Identität sind sie unverzichtbar geworden. Die Finanzbranche tut gut daran, diese Erkenntnis in ansehnliche Räume zu übersetzen, die mehr sind als gläserne Einheitsboxen.