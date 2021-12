Kongress in Wien Die besten Bilder vom 4. Finanzplaner Forum Österreich

Mehr als 200 Fachbesucher und Branchenvertreter trafen sich in dieser Woche zum Finanzplaner Forum in Wien. Auf der Agenda standen Fragen zu den aktuellen Chancen für Anleger nach den Wahlen in Frankreich oder auch die weitere Regulierung der Finanzberater in Europa.