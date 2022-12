Investmenttalk von Eyb & Wallwitz Was 2023 auf Anleger zukommt

Straßenszene in New York: Im Jahresverlauf 2023 dürfte sich die Konjunktur erholen.

DAS INVESTMENT ist exklusiver Medienpartner für den Investmenttalk aus der Kaffeeküche vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. In der aktuellen Ausgabe sagen Kristina Bambach, Ernst Konrad und Johannes Mayr, was auf Anleger im kommenden Jahr zukommt und geben Einblicke in ihre Vermögensallokation. Das Fazit der Finanzexperten: 2023 steht am Kapitalmarkt ein Sinkflug, aber kein Crash bevor.