Redaktion 16.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Konjunktur Japan rutscht erneut in die Rezession

Schwaches Wachstum in China und bei der Weltwirtschaft hat auch in Japan seine Auswirkungen. Japans Wirtschaft befindet sich vor allem seit der Mehrwertsteuererhöhung in einer Rezession. Nun drosselten Unternehmen ihre Investitionen, der private Konsum erholt sich nur schwach.