Gestraffte Geldpolitik Die höheren Zinsen entfalten ihre Wirkung

Abgesehen von wenigen Lichtblicken wie der Autoindustrie steht es um Chinas Wirtschaft aktuell nicht sonderlich gut. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, der Immobiliensektor befindet sich in einer notwendigen, aber doch schmerzhaften Bereinigungsphase und die Privatwirtschaft ist bis heute von der Null-Covid-Politik der Regierung traumatisiert und übt sich in Zurückhaltung. Eine rasche Besserung ist wohl nur im Falle eines beherzten Eingreifens der Regierung zu erwarten. Dieses ist aus unserer Sicht alternativlos und deshalb bis Jahresende zu erwarten. Die strukturellen Probleme, beispielsweise mit Blick auf die Demografie, bleiben aber bestehen.

Im stagflationären Europa machen sich derweil langsam, aber sicher die von der straffen Geldpolitik verursachten konjunkturellen Bremsspuren bemerkbar. Die höheren Zinsen dürften sowohl im dritten als auch im vierten Quartal das Wachstum in der Eurozone um etwa 0,4 Prozentpunkte reduzieren. Daher bleibt wohl nur Stagnation.

Robustes Wachstum in den USA

Die USA wachsen derweil noch mit rund vier Prozent – zumindest, wenn man dem GDP-Now-Indikator der Atlanta-Fed Glauben schenkt. Die Nowcast-Tracker der New-York- und der St.-Louis-Fed sehen das aktuelle Wachstum auch bei immerhin zwei Prozent. Eine Rezession ist gefühlt weit entfernt und aus unserer Sicht in den kommenden zwölf Monaten tatsächlich nicht sonderlich wahrscheinlich. Der Liquiditätsentzug seitens der US-Notenbank Fed wird jedoch auch in den USA wohl bald seine Wirkung entfalten und die Wirtschaft abkühlen.

Obwohl uns bewusst ist, dass Diskussionen über eine weiche Landung der Wirtschaft bislang jeder noch so schweren Rezession vorausgingen: Wir erwarten, dass eine globale Rezession ausbleiben wird – auch wenn spätestens im vierten Quartal eine weltweite Konjunkturverlangsamung spürbar werden dürfte. Für die Inflationsentwicklung sind das nur bedingt gute Nachrichten. Ein Abschwung würde sicherlich den Abbau der Inflation beschleunigen. Das Wachstum dürfte aus unserer Sicht dennoch ausreichend schwach sein, damit sich der Normalisierungsprozess bei der Teuerung fortsetzen kann. Den Beginn einer zweiten Inflationswelle sehen wir nicht. Dennoch erwarten wir, dass sie mittelfristig erhöht und oberhalb der Zentralbankziele verbleibt.

Inflationssorgen bleiben hoch

Die Inflationssorgen der Notenbanken sind also nach wie vor nicht ausgeräumt. Dennoch dürfte das Ende der Leitzinsanhebungszyklen entweder erreicht – Europäische Zentralbank, EZB – oder sehr nah – Fed – sein. Die Zinsen sollten sich nun auf ausreichend restriktivem Niveau befinden. Daher ist Abwarten die richtige Strategie. Man muss der restriktiveren Geldpolitik Zeit geben, ihre bremsende Wirkung zu entfalten. Erste EZB-Zinssenkungen sind wohl erst im vierten Quartal 2024 zu erwarten.

In den USA könnte im vierten Quartal dieses Jahres noch eine Zinsanhebung folgen. Dagegen spricht jedoch, dass der reale Leitzins – auf Basis der Fed-Inflationserwartungen – mit mehr als ein Prozent bereits jetzt ausgesprochen hoch ist. Der durchschnittliche Abstand zwischen letzter Zinsanhebung und erster Zinssenkung betrug in den USA seit 1984 im Schnitt acht Monate. Wir rechnen mit einer ersten Senkung im dritten Quartal 2024.

Japanische Geldpolitik beeinflusst europäischen Rentenmarkt

Die Rentenmärkte in der Eurozone sind aufgrund des stagflationären Umfelds auf Richtungssuche. Bis dato wurde das Eingehen von Risiken belohnt: Hochzins- und Nachranganleihen liegen am Euro-Rentenmarkt an der Spitze der Performance-Rangliste.

Das mutmaßliche Ende des EZB-Leitzinsanhebungszyklus ist ohne Frage eine gute Nachricht für den Euro-Rentenmarkt. An den deutschen Bundesanleihen lässt sich jedoch bislang keine allzu große Freude erkennen: Die Renditen liegen aktuell höher als vor der jüngsten EZB-Sitzung. Die Sorge, dass die Inflationsentwicklung doch noch weitere Zinsanhebungen oder ein sehr langes Festhalten am erreichten Niveau notwendig machen könnte, stand einer Rally bislang im Wege.

Grundsätzlich sollte das Ende der EZB-Zinsanhebungen jedoch sehr zeitnah den Beginn von fallenden Renditen am langen Ende der Bundkurve einläuten. Gegen einen starken Renditerückgang – vor allem bei eben jenen langen Laufzeiten – sprechen aus unserer Sicht jedoch speziell zwei Aspekte, die besonders die Laufzeitenprämie weiter aufblähen dürften: Erstens nimmt das QT-Programm (Quantitative Tightening, Bilanzverkürzung) der EZB in den kommenden Monaten Fahrt auf – allein im Oktober werden 50 Milliarden Euro auf der EZB-Bilanz fällig –, zweitens hängt Japans Geldpolitik wie ein Damoklesschwert über den Rentenmärkten. Wir rechnen bis Jahresende mit einer signifikanten Anpassung der japanischen Geldpolitik, in deren Folge der Rentenmarkt des Landes für japanische Investoren an Attraktivität gewinnen wird und diese entsprechend ausländische und vor allem europäische Staatsanleihen zugunsten von japanischen Papieren veräußern dürften.

Übergewichtung von Anleihen gegenüber Aktien scheint Gebot der Stunde

Anders als an den Aktienmärkten, wo die Performance nach finalen Zinsanhebungen in der Vergangenheit eher uneinheitlich gewesen ist, zeigten die Staatsanleihemärkte in den zwölf Monaten nach der letzten Erhöhung stets eine positive Wertentwicklung. Die Erfahrungen der Vergangenheit legen also nahe, dass eine moderate Übergewichtung von Anleihen gegenüber Aktien eine vernünftige Strategie sein dürfte – insbesondere, bis das Ausmaß der bevorstehenden konjunkturellen Verlangsamung klarer wird.

Aufgrund der von uns erwarteten wackeligeren Konjunktur in den kommenden Quartalen legen wir innerhalb des Rentensegments weiterhin einen Fokus auf Sicherheit. Das bedeutet beispielsweise zum einen, dass wir Covered-Bonds und Investmentgrade-Anleihen übergewichten. Es bedeutet zum anderen aber auch, dass Nachranganleihen, die lediglich von bonitätsstarken Emittenten begeben werden können, Hochzinsanleihen vorzuziehen sind.

An den Aktienmärkten gab es abgesehen von den ersten drei Wochen des Jahres in Europa 2023 nichts zu holen. Gleiches gilt für die USA jenseits der großen Tech-Werte. Ein größerer Rücksetzer blieb jedoch aufgrund bislang nur moderat fallender Unternehmensgewinne ebenfalls aus. Diese dürften in den kommenden Monaten weiter leicht zurückgehen.

Kurzfristig dürfte das Umfeld für die Börsen herausfordernd sein. Zykliker unterzugewichten könnte also noch eine Weile die Strategie der Wahl sein. Wir trauen den Aktienmärkten Richtung Jahresende jedoch noch eine kleine Rallye zu. Das liegt neben saisonalen Mustern vor allem daran, dass die Aktienmärkte im Schnitt rund zehn Monate vor dem Tief beim Unternehmensgewinnwachstum drehen.

Über den Autor:

Felix Herrmann ist Chefvolkswirt und Portfoliomanager bei Aramea Asset Management. Weitere Stationen in seiner Karriere waren Blackrock und die DZ Bank.