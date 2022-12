Noch keine Rezession Bullen und Bären erkämpfen ein Unentschieden

2023 dürfte auf die zu erwartende Rezession der Aufschwung folgen. Lassen wir zunächst aber 2022 Revue passieren. Denn ohne zu wissen, wo die Märkte und Volkswirtschaften stehen, ist es schwierig, die Entwicklung vorherzusagen.

Ein Blick auf die Renditen der Vermögenswerte bis Ende November zeigt ein düsteres Bild. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der Energiekrise und der Inflation sowie der starken Zinserhöhungen sind deutlich sichtbar. Praktisch alle Assets steckten zurück, darunter Inflationsabsicherungen wie indexgebundene britische Gilts, US-TIPS und Gold. Erdgas hingegen ist buchstäblich durch die Decke gegangen, während der Preis für Öl eher moderat stieg. Lateinamerika war die Region, in der Aktien am besten abschnitten: Brasilien sicherte sich dank der Erdölverkäufe von Petrobras den Spitzenplatz. Unter den entwickelten Märkten schnitt Großbritannien am besten ab. Der S&P 500-Index wiederum lieferte die schlechteste Performance in einem Zinserhöhungszyklus der Fed – interessanterweise fiel die zweitschlechteste auf das Jahr 1973.

Grafik 1: Wertentwicklung 2022

Beim Hauptproblem Inflation sind die Lösungen in Europa und USA unterschiedlich

Die Inflation bereitete schon vor der Energiekrise Schwierigkeiten. Die Zentralbanken zögerten, auf die geldpolitische Bremse zu treten, um die Erholung der Volkswirtschaften nach den Lockdowns der Pandemie nicht zu gefährden. Am deutlichsten zeigt sich dieser Aspekt in der energieautarken US-Wirtschaft, wo ein Großteil der derzeitigen Inflation nichts mit den Energiepreisen zu tun hat.

Aber hinter der Inflation steckt mehr als ein Fehler der US-Notenbank. Um die Jahresmitte herum verlangsamte sich die US-Wirtschaft deutlich und steuerte trotz steigender Zinssätze auf eine weiche Landung zu. Doch an diesem Punkt griffen die immer noch zuversichtlichen US-Verbraucher auf ihre Ersparnisse zurück und gaben sehr beherzt Geld aus, sodass die Fed und die Märkte Mühe hatten, ihren Rückstand aufzuholen.

Angesichts der immer noch extrem niedrigen Arbeitslosigkeit und des hohen Lohnwachstums in den USA sind wir vorsichtig mit Prognosen über das Ende des US-Wirtschafts- und Zinszyklus, solange es keine eindeutigen Anzeichen für eine Rezession gibt. Wir gehen davon aus, dass die Fed diese Ansicht teilt. Zum einen, weil sie pragmatisch zugibt, keine genauen Vorhersagen treffen zu können, zum anderen aber auch, weil sie der Meinung ist, dass eine zu frühe Zinssenkung, wie in den 1970er-Jahren erlebt, zur deutlichen Verfestigung der Inflation beiträgt. Abgesehen von der Inflation sehen wir jedoch kaum Anzeichen für finanzielle Ungleichgewichte, die anhaltende Probleme verursachen könnten. Eine mögliche Rezession in den USA könnte daher mild ausfallen.

Grafik 2: Die Verbraucherpreise im Jahresvergleich (in Prozent)

Die Energiekrise in Europa sollte sich selbst korrigieren

Die bevorstehende Rezession in Europa und im Vereinigten Königreich dürfte den Energieverbrauch senken und andere Inflationsquellen zum Versiegen bringen. Daher kann der Wirtschaftsaufschwung wieder einsetzen, sobald die Energiepreise im Jahr 2023 fallen. Die Regierungen handeln, um die Verbraucher und die Wirtschaft vor dem Schlimmsten zu bewahren, fördern aber auch einen geringeren Verbrauch und den Umstieg auf alternative Energiequellen, so dass die Energiepreise sinken und die Wirtschaft sich erholen kann. Wir sollten weiterhin auf einen warmen, nassen und windigen Winter hoffen, der die Nachfrage senkt und das Stromangebot aus Wasser- und Windkraft erhöht.

Im Vereinigten Königreich sind die Auswirkungen der neuen Marktphase bereits zu spüren, denn die für die konjunkturelle Entwicklung wichtigen Hauspreise fallen. Zwar liegen sie im Jahresvergleich immer noch im Plus, aber sie hinken bereits der Inflation hinterher und ein weiterer Rückgang ist zu erwarten.

Insgesamt verringert sich der Druck auf die Europäische Zentralbank und die Bank of England, die Inflation durch aggressive Zinserhöhungen zu bekämpfen.

Der Markt setzt auf Erholung, aber die Fed wartet Daten ab

Die Märkte haben sich seit November weiter erholt. Die Marktprognosen scheinen zugleich wesentlich realistischer zu sein als während der Rally zur Jahresmitte, zumindest mit Blick auf die Zinssätze. Die Bewertungen sowohl für Aktien als auch für Anleihen sind nach den diesjährigen Kursverlusten attraktiver geworden. Viele Analysten gehen immer noch von einem Gewinnwachstum bei Aktien im Jahr 2023 aus – wir hingegen erwarten bei einer leichten Rezession einen Rückgang um 15 Prozent.

Derzeit gibt es indes viel Spielraum für kurzfristige Faktoren: Sollten die Verbraucherausgaben um Weihnachten herum weiter steigen, könnte sich der Beginn der Rezession um ein weiteres Quartal verzögern.

Wie die Fed ziehen wir es vor, auf die Konjunkturdaten zu warten. Vieles deutet darauf hin, dass die derzeitige Erholung eine Phase im anhaltenden Bärenmarkt ist und nicht den Wendepunkt markiert. Wir sind gegenüber einer Erholung vorsichtig, solange wir nicht eine wahrscheinliche Rezession erlebt haben. Es liegt nahe, erst am Ende des nächsten Quartals, nachdem wir die Tiefpunkte des Winters mit einer möglichen Rezession hinter uns gelassen haben, auf eine Marktwende zu hoffen.

Grafik 3: Die EPS-Schätzungen der Analysten für 2023 erscheinen zu hoch