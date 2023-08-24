Warburg-Investmentchef Christian Jasperneite
Fliegt Deutschland beim Trendwachstum aus der Kurve?
Neben der derzeit schwächelnden Konjunktur sorgen sich Fachleute vor allem um einen Knick im Trendwachstum der deutschen Wirtschaft. Warburg-Investmentchef Christian Jasperneite erklärt, was hinter diesem Phänomen steckt.
Deutschland hat nach Meinung vieler Experten ein Konjunkturproblem. Doch ist es wirklich nur die Konjunktur? Warburg-Investmentchef Christian Jasperneite attestiert der Bundesrepublik noch ein viel größeres Problem: Fehlendes Trendwachstum.